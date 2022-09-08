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Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Udgået
CA6704/99
til Saeco-espressomaskiner
til 10 gange
Forlæng apparatets levetid
brug månedligt
Saeco-tabletterne til fjernelse af kaffeolie fjerner alle rester af kaffeolie, samtidig med at din maskine fortsat arbejder effektivt og giver det bedste resultat.
Forlæng din espressomaskines levetid, så du kan nyde maskinens maksimale potentiale. Du sikrer en perfekt ydelse over tid ved at rengøre maskinen hver måned, eller når der er brygget 500 kopper kaffe
Regelmæssig vedligeholdelse sikrer den bedste smag og aroma fra Saeco-espressomaskinen.
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