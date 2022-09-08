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  • Ægte italiensk espresso
  • Ægte italiensk espresso
  • Ægte italiensk espresso
  • Ægte italiensk espresso

Udgået

Philips SaecoTabletter til fjernelse af kaffeolie

CA6704/99

Ægte italiensk espresso
Saeco-tabletterne til fjernelse af kaffeolie fjerner kaffeolie og -fedt fuldstændigt fra indersiden af dine espressomaskiners bryggeenheder.
Se alle fordele

Holder bryggeenheden i Saeco ren

Ægte italiensk espresso

  • til Saeco-espressomaskiner

  • til 10 gange

  • Forlæng apparatets levetid

  • brug månedligt

Beskytter espressomaskiner mod tilstopning af kafferester

Saeco-tabletterne til fjernelse af kaffeolie fjerner alle rester af kaffeolie, samtidig med at din maskine fortsat arbejder effektivt og giver det bedste resultat.

Regelmæssig rengøring forlænger din espressomaskines levetid

Forlæng din espressomaskines levetid, så du kan nyde maskinens maksimale potentiale. Du sikrer en perfekt ydelse over tid ved at rengøre maskinen hver måned, eller når der er brygget 500 kopper kaffe

Fastholder kaffens smag over tid

Fastholder kaffens smag over tid

Regelmæssig vedligeholdelse sikrer den bedste smag og aroma fra Saeco-espressomaskinen.

Tekniske specifikationer

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