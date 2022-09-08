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CP0155/01
EP3551/00R1
SM5460/10R1
SM5570/10R1
EP5365/10R1
EP3550/00R1
SM5478/10R1
SM5470/10R1
SM5479/10R1
Picobaristo-, Incanto-, EP- og SM-s.
Aftagelig, nem at rengøre
Tåler ikke opvaskemaskine
Fra tid til anden har dit produkt behov for en ansigtsløftning, men aldrig før har det været nemmere takket være reservedele til forbrugerprodukter fra Philips til fornyelse af dine produkter. Alt sammen i Philips-kvalitet.
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