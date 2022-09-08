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  • Låg til mælkekaraffel, sort
  • Låg til mælkekaraffel, sort

Philips låg til mælkekande

CP0155/01

Låg til mælkekaraffel, sort
Øverste del af Philips-mælkekanden. Kompatibel med Philips 4000-serien, Incanto-serien, GranBaristo-serien, PicoBaristo-serien, EP-serien, Philips 5000-serien.
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Kompatible produkter
3100 Series

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Fuldautomatiske espressomaskiner

EP3551/00R1

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PicoBaristo
Fuldautomatisk espressomaskine

SM5460/10R1

PicoBaristo Deluxe

PicoBaristo Deluxe
Fuldautomatisk espressomaskine

SM5570/10R1

Series 5000

Series 5000
Fuldautomatiske espressomaskiner – Istandsat

EP5365/10R1

3100 Series

3100 Series
Fuldautomatiske espressomaskiner

EP3550/00R1

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PicoBaristo
Fuldautomatisk espressomaskine

SM5478/10R1

PicoBaristo

PicoBaristo
Fuldautomatisk espressomaskine

SM5470/10R1

PicoBaristo

PicoBaristo
Fuldautomatisk espressomaskine

SM5479/10R1

Se specifikationerne for kompatible produkter

Låg til mælkekaraffel, sort

  • Picobaristo-, Incanto-, EP- og SM-s.

  • Aftagelig, nem at rengøre

  • Tåler ikke opvaskemaskine

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