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Låg på mælkekande

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Låg på mælkekande

CP0156

Låg på mælkekande

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Manualer og dokumentation

Udskiftelig øverste del af mælkekanden. Kompatibel med Philips 4000-serien, Incanto-serien, GranBaristo-serien, PicoBaristo-serien, EP-serien, Philips 5000-serien.

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  • 28 August 2024

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