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Låg på mælkekande
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CP0156
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Udskiftelig øverste del af mælkekanden. Kompatibel med Philips 4000-serien, Incanto-serien, GranBaristo-serien, PicoBaristo-serien, EP-serien, Philips 5000-serien.
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