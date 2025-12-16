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Kaffemåleske

CP0164/01

Kaffemåleske

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Manualer og dokumentation

Denne praktiske plasticmåleske hjælper dig med at dosere kaffen. Med skeens endestykke kan du justere kværnens indstillinger. Kompatibel med espressomaskiner med funktion til formalet kaffe.

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  • 16 December 2025

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