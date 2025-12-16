Betal senere med Klarna
Registrer dig og få 75kr. rabat
Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Kaffe
Alle serier
Kaffemåleske
Support
CP0164/01
Gå til butik
Log på, eller opret en konto
Du får øjeblikkelig adgang til manualer, skræddersyet support og meget mere. Og så er det hurtigt og nemt.
Denne praktiske plasticmåleske hjælper dig med at dosere kaffen. Med skeens endestykke kan du justere kværnens indstillinger. Kompatibel med espressomaskiner med funktion til formalet kaffe.
Kontakt Philips
Vi sidder klar til at hjælpe dig