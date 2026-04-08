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Komplet mælkekande
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CP0355
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Denne komplette mælkekande med mælkeslange gør din mælk lækker og luftig. Kanden kan også uden problemer opbevares i køleskabet. Kompatibel med Incanto og Picobaristo (SM-serien)
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