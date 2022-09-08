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14
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CP0362
Skægkam til OneBlade
Denne kam er til din OneBlade og lader dig trimme og style dit skæg, som du ønsker det. Garanteret præcision til det look, du har i tankerne.
QP2724/14
MG9530/15
MG9555/15
QP2724/23
QP2834/23
QP2834/31
S7887/78
MG9540/15
MG9553/15
MG9530/15R1
Grå
Hårlængde: 1 mm
Fra tid til anden har dit produkt behov for en ansigtsløftning, men aldrig før har det været nemmere takket være reservedele til forbrugerprodukter fra Philips til fornyelse af dine produkter. Dette garanteres alt sammen med Philips' kvalitet.