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OneBladeSkægkam 1 mm

CP0362

Skægkam til OneBlade

Denne kam er til din OneBlade og lader dig trimme og style dit skæg, som du ønsker det. Garanteret præcision til det look, du har i tankerne.

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Skægkam til OneBlade

  • Grå

  • Hårlængde: 1 mm

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