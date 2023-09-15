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        All-in-One TrimmerSeries 9000

        MG9555/15

        4.4
        | (466) Anmeldelser | 93% anbefaler dette produkt
        Præcision i rustfrit stål
        Skab dit personlige look med dette ultimative groomingsæt til ansigt, hoved og krop. Denne kombination af vores mest avancerede trimmer i rustfrit stål og OneBlade tilbyder ultimativ og præcis trimning og styling, så du kan skabe den stil, der passer dig.
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        Præcis trimning, flotte skarpe kanter og behagelig barbering

        Præcision i rustfrit stål

        • Det ultimative sæt til trimning

        • 20-i-1: ansigt, hoved og krop

        • Præcisionstrimmerkam

        • Enestående OneBlade-teknologi

        Jævn trimning i en enkelt bevægelse

        Jævn trimning i en enkelt bevægelse

        Den patenterede trimmerkam har 11 længdeindstillinger mellem 1-3 mm for en jævn trimning i lige præcis den længde, du gerne vil have.

        OneBlade til rene linjer og skarpe kanter

        Hurtigtkørende kniv (6000 gange pr. minut) arbejder sig uden problemer gennem selv de længste hår med glidebelægning og afrundede spidser for at beskytte huden, så du nemt og behageligt kan style og barbere dit skæg. Barber kinder, hage og hals, så du kan style dit skæg helt præcist.

        Langvarig ydeevne til præcise resultater

        Langvarig ydeevne til præcise resultater

        Trimmerens knive i rustfrit stål forbliver lige så skarpe som den første dag for langvarig ydeevne. Olie ikke påkrævet.

        Tekniske specifikationer

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        Anmeldelser

        Disse anmeldelser administreres af Bazaarvoice og er i overensstemmelse med Bazaarvoice Authenticity-politikken, som understøttes af teknologi til bekæmpelse af svindel samt menneskelig analyse. Du kan finde flere oplysninger på
        Kundernes meninger i form af produkt- og stjernevurderinger er nyttige for alle kunder. De giver dig mulighed for at få mere at vide om produktet og hjælper dig med at træffe en købsbeslutning. Alle kunder, der har købt et produkt online eller i en butik, kan indsende en anmeldelse

        4.4

        ud af 5

        466

        Anmeldelser

        93%

        anbefaler dette produkt

        15/09/2023

        Danmark

        Danmark

        Super fed maskine!

        Jeg har i samarbejde med Philips testet Philips All-in-one 9000 Series multigroomer. Jeg har i samarbejde med Philips testet Philips all-in-one 9000 Series multigroomer. Philips all-in-one 9000 Series multigroomer er et alsidigt plejeredskab, der har imponeret mig på flere måder. Designet er både moderne og ergonomisk. Det føles godt konstrueret og ligger godt i hånden, hvilket gør det nemt at manøvrere under brug. Jeg er imponeret over, hvor nemt det er at skifte mellem forskellige vedhæftede filer og justere længdeindstillingerne. Designet gør hele oplevelsen behagelig og problemfri. Hvad angår selve trimningspræcisionen, er denne multigroomer en mester. Den præcise skægtrimning, håndtering af overskægget og selv kropspleje er alle områder, hvor den udfører opgaven problemfrit. De selvskærpende blade sikrer, at du altid får ensartede og nøjagtige resultater. Dette er afgørende for at opretholde den ønskede stil og se velplejet ud. Dog er der en ulempe ved dette produkt, som jeg vil nævne. Det er støjniveauet. Mens det ikke er øredøvende højt, er det stadig bemærkelsesværdigt, især i stille omgivelser. Dette kan være en udfordring, hvis du ønsker at trimme dit skæg tidligt om morgenen eller i et stille hjem. Samlet set er Philips all-in-one 9000 Series multigroomer en pålidelig og alsidig plejeløsning med en imponerende præcision og et brugervenligt design. Men vær opmærksom på støjniveauet, hvis du foretrækker en mere lydløs plejeoplevelse.

        Fordele

        Overgik mine forventninger. Maksimen kan rent faktisk bruges på hele kroppen og den er præcis.

        Ulemper

        Lyden på maksimen er måske lidt for høj til min smag.

        Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

        Denne anmeldelse blev foretaget for All-in-One Trimmer MG9540/15 Series 9000

        Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

        Denne anmeldelse blev foretaget for All-in-One Trimmer MG9540/15 Series 9000

        14/09/2023

        Danmark

        Danmark

        Fantastisk ny lydløs behagelig trimmer

        Har valgt at give denne trimmer 5 stjerner da jeg har brugt den gamle model og nu har prøvet denne nye model som er lange mere lydløs og klipper kårene rigtig godt og præcist samt der er mange gode ting men til den Samtidig er oneblade rigtig god til også at tage hårene i kanterne helt tæt når trommerne ikke han gøre det helt glat

        Fordele

        Den er god at holde ved og næsten lydløs

        Ulemper

        Ikke noget

        Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

        Denne anmeldelse blev foretaget for All-in-One Trimmer MG9540/15 Series 9000

        Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

        Denne anmeldelse blev foretaget for All-in-One Trimmer MG9540/15 Series 9000

        14/09/2023

        Danmark

        Danmark

        All you need in one set

        Dette set overholder "All-in-One" princippet. Man får alt det man skal bruge fra top til tå. Kan klippe hår på hovedet, barbere skæg og alt krops behåring. Fantastisk! Kompakt og effektiv set til hverdagsbrug.

        Fordele

        Rejse etui med plads til alt og en oplader som kan bruges til begge maskiner.

        Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

        Denne anmeldelse blev foretaget for All-in-One Trimmer MG9540/15 Series 9000

        Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

        Denne anmeldelse blev foretaget for All-in-One Trimmer MG9540/15 Series 9000

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        • Eksperttips og inspiration.
        Ansvarsfraskrivelser

        1. Baseret på 2-3 trimninger af ansigtshår om ugen, hvor hver session tager 11,5 minut i gennemsnit

        2. Sammenlignet med Philips alt-i-én trimmer uden skærenheden på 41 mm