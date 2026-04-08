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Avance Collection Frugtkødsbeholder

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Avance CollectionFrugtkødsbeholder

CP0443

Avance Collection Frugtkødsbeholder

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Manualer og dokumentation

På grund af den runde form uden kroge og krinkelkroge opsamles resterne i beholderen til frugtkød.

  • PDF fil
  • 8 April 2026

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