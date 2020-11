FiberBoost- for en cremet, fiberrig juice

Med funktionen FiberBoost kan du vælge at lave en juice, som indeholder flere fibre. En knap på siden af maskinen regulerer juicens konsistens, hvilket gør, at du kan vælge mellem en frisk, klar juice eller en lidt tykkere, mere cremet juice, som indeholder op til 50 % flere fibre. Denne funktion gør det lettere at tilpasse juicen til de forskellige familiemedlemmers smag og behov.