FiberBoost-teknologi med op til 50 % ekstra fibre

Med FiberBoost-teknologien kan du indstille teksturen af din juice. Ved at dreje på knappen vælger du, om din juice skal være forfriskende klar, eller om den skal have en kraftigere tekstur med op til 50 % flere fibre. Den unikke kombination af intelligent styrede konstante hastigheder og et unikt design af sien gør det muligt at opnå en større eller mindre mængde fibre i din juice, så alle kan få det, de foretrækker.