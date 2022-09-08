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Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
CP0586
SM6480/00R1
SM6580/20R1
SM7583/00R1
SM8780/00R1
SM8782/30R1
SM6580/00R1
SM6580/50R1
SM6582/30R1
SM6585/00R1
SM6682/10R1
Xelsis
Hurtig rengøring efter brug
Grundig rengøring én gang om ugen
Tåler ikke opvaskemaskine
Fra tid til anden har dit produkt behov for en ansigtsløftning, men aldrig før har det været nemmere takket være reservedele til forbrugerprodukter fra Philips til fornyelse af dine produkter. Alt sammen i Philips-kvalitet.
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