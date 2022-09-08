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  • Komplet mælkekande
  • Komplet mælkekande

Komplet mælkekande

CP0586

Komplet mælkekande
Denne komplette mælkekande holder mælken frisk. Kanden kan også opbevares i køleskabet. Kompatibel med Xelsis modelår 2017
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Kompatible produkter
GranAroma

GranAroma
Fuldautomatisk espressomaskine

SM6480/00R1

GranAroma

GranAroma
Fuldautomatisk espressomaskine

SM6580/20R1

Xelsis

Xelsis
Fuldautomatisk espressomaskine

SM7583/00R1

Xelsis Deluxe

Xelsis Deluxe
Fuldautomatisk espressomaskine

SM8780/00R1

Xelsis Deluxe

Xelsis Deluxe
Fuldautomatisk espressomaskine

SM8782/30R1

GranAroma

GranAroma
Fuldautomatisk espressomaskine

SM6580/00R1

GranAroma

GranAroma
Fuldautomatisk espressomaskine

SM6580/50R1

GranAroma

GranAroma
Fuldautomatisk espressomaskine

SM6582/30R1

GranAroma

GranAroma
Fuldautomatisk espressomaskine

SM6585/00R1

GranAroma Deluxe

GranAroma Deluxe
Fuldautomatisk espressomaskine

SM6682/10R1

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Komplet mælkekande

  • Xelsis

  • Hurtig rengøring efter brug

  • Grundig rengøring én gang om ugen

  • Tåler ikke opvaskemaskine

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