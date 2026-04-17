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Viva Collection To-Go-flaske med låg
Support
CP0842
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Du får øjeblikkelig adgang til manualer, skræddersyet support og meget mere. Og så er det hurtigt og nemt.
Gør livet nemmere, og blend din yndlings-smoothie direkte i Philips on-the-go-flaske. Bare blend, luk, og gå.
HR2621/90R1
Viva CollectionProMix Stavblender – Istandsat
Viva CollectionProMix-stavblender
Viva CollectionStavblender
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