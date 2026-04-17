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Viva Collection To-Go-flaske med låg

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Viva CollectionTo-Go-flaske med låg

CP0842

Viva Collection To-Go-flaske med låg

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Gør livet nemmere, og blend din yndlings-smoothie direkte i Philips on-the-go-flaske. Bare blend, luk, og gå.

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  • 17 April 2026

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