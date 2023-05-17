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  • Blend. Hak. Skær i strimler. Smag. Tag med!
  • Blend. Hak. Skær i strimler. Smag. Tag med!
  • Blend. Hak. Skær i strimler. Smag. Tag med!
  • Blend. Hak. Skær i strimler. Smag. Tag med!
  • Blend. Hak. Skær i strimler. Smag. Tag med!
  • Blend. Hak. Skær i strimler. Smag. Tag med!
  • Blend. Hak. Skær i strimler. Smag. Tag med!
  • Blend. Hak. Skær i strimler. Smag. Tag med!
  • Blend. Hak. Skær i strimler. Smag. Tag med!
  • Blend. Hak. Skær i strimler. Smag. Tag med!
  • Blend. Hak. Skær i strimler. Smag. Tag med!
  • Blend. Hak. Skær i strimler. Smag. Tag med!
  • Blend. Hak. Skær i strimler. Smag. Tag med!
  • Blend. Hak. Skær i strimler. Smag. Tag med!
  • Blend. Hak. Skær i strimler. Smag. Tag med!
  • Blend. Hak. Skær i strimler. Smag. Tag med!
  • Blend. Hak. Skær i strimler. Smag. Tag med!
  • Blend. Hak. Skær i strimler. Smag. Tag med!
  • Blend. Hak. Skær i strimler. Smag. Tag med!
  • Blend. Hak. Skær i strimler. Smag. Tag med!
  • Blend. Hak. Skær i strimler. Smag. Tag med!

Viva CollectionStavblender

HR2657/90

4.9
| (22) Anmeldelser | 95% anbefaler dette produkt

1 pris

Blend. Hak. Skær i strimler. Smag. Tag med!
Oplev ProMix Viva Collection-stavblenderens kraft på 800 watt. Tilpas og reguler nemt kraften og effekten ved hjælp af SpeedTouch-teknikken. Jo hårdere du trykker på knappen, jo hurtigere kører stavblenderen. Den variable effekt gør det muligt at blende en række forskellige ingredienser ved mange forskellige hastigheder. Denne model fås også med piskeris, hakker og spiralenhed, som gør det muligt at lave lange strimler af f.eks. agurk, gulerødder og kartofler. Et perfekt alternativ til pasta, eller til dig, som vil prøve noget nyt!
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Kompatible produkter
Viva Collection

Viva Collection
Spiralskæretilbehør

CP1824/01

Viva Collection

Viva Collection
Spiralizer-indsats (spaghetti)

CP1826/01

Viva Collection

Viva Collection
spiralalizer-indsats (linguine)

CP1827/01

Viva Collection

Viva Collection
Spiralizer gearenhed

CP1828/01

Viva Collection

Viva Collection
Spiralizer-drivplade

CP1829/01

Viva Collection

Viva Collection
Spiralizer isætningsskive

CP1830/01

Viva Collection

Viva Collection
Blenderstav

CP0841/01

Viva Collection

Viva Collection
To-Go-flaske med låg

CP0842/01

Viva Collection

Viva Collection
Suppebeholder komplet

CP0843/01

Viva Collection

Viva Collection
Låg til suppebeholder

CP0844/01

Gør det sjovere at spise mere frugt og grønt med en spiralizer

Blend. Hak. Skær i strimler. Smag. Tag med!

  • Blend effektivt med SpeedTouch-turbo

  • Spis mere frugt og grønt med spiralizer

  • On the go-beholder, piskeris og hakker

  • 800 watt

Den kraftige motor på 800 W giver fantastiske resultater

Den kraftige motor på 800 W giver fantastiske resultater

Vores kraftige og holdbare motor på 800 W leverer al den kraft, du behøver for at tilberede din foretrukne, sunde og hjemmelavede mad på få minutter.

ProMix-teknologi til hurtige, mere ensartede blendninger

ProMix-teknologi til hurtige, mere ensartede blendninger

Philips er gået sammen med universitetet i Stuttgart om at udvikle ProMix til en hurtigere og mere ensartet blendning. Dens unikke, avancerede teknologi er formet som en trekant for at levere optimal madgennemstrømning og maksimal ydeevne med de bedste resultater hver gang.

SpeedTouch-teknologi til let styring af styrken

SpeedTouch-teknologi til let styring af styrken

Ønsker du mere kraft, når du blender? Bare tryk på turboboostknappen. Med dens intuitive, variable hastigheder kan du nemt øge kraften uden at skifte indstillinger. Start langsomt for at undgå sprøjt, og tryk gradvist hårdere, indtil du når den hastighed, du skal bruge til hver opskrift og ingrediens.

Tekniske specifikationer

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Priser

  • Award image VRS_AWARD-1679547

Anmeldelser

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4.9

ud af 5

22

Anmeldelser

95%

anbefaler dette produkt

4
2
1

17/05/2023

Ελλάδα

Ελλάδα

Bekræftet køber

Εξαιρετικό προϊόν

Καλής ποιότητας υλικά, εύκολο στο καθάρισμα, πρακτικό στη χρήση, αποτελεσματικό και καλή σχέση ποιότητας-τιμής.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Συλλογή Viva HR2652/90 Μπλέντερ χειρός ProMix

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Συλλογή Viva HR2652/90 Μπλέντερ χειρός ProMix

06/12/2021

Portugal

Portugal

O produto tem otima qualidade de fabrico

Muito bom para os meus batidos para ir à caminho do ginásio TOP

Fordele

Rápida a liquidificar

Ulemper

Barulho

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Viva Collection HR2650/90 Varinha ProMix

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Viva Collection HR2650/90 Varinha ProMix

13/08/2021

Portugal

Portugal

Bekræftet køber

Funcional e prático!

O produto é prático e muito funcional. Simples de montar e limpar. Em relação às lâminas de espirais, mais comidas saudáveis à distância de um toque.

Fordele

Compacto e simples de montar e limpar

Ulemper

Nenhuma

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Colecção Viva HR2657/90 Varinha ProMix

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Colecção Viva HR2657/90 Varinha ProMix

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