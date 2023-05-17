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CP1824/01
CP1826/01
CP1827/01
CP1828/01
CP1829/01
CP1830/01
CP0841/01
CP0842/01
CP0843/01
CP0844/01
Blend effektivt med SpeedTouch-turbo
Spis mere frugt og grønt med spiralizer
On the go-beholder, piskeris og hakker
800 watt
Vores kraftige og holdbare motor på 800 W leverer al den kraft, du behøver for at tilberede din foretrukne, sunde og hjemmelavede mad på få minutter.
Philips er gået sammen med universitetet i Stuttgart om at udvikle ProMix til en hurtigere og mere ensartet blendning. Dens unikke, avancerede teknologi er formet som en trekant for at levere optimal madgennemstrømning og maksimal ydeevne med de bedste resultater hver gang.
Ønsker du mere kraft, når du blender? Bare tryk på turboboostknappen. Med dens intuitive, variable hastigheder kan du nemt øge kraften uden at skifte indstillinger. Start langsomt for at undgå sprøjt, og tryk gradvist hårdere, indtil du når den hastighed, du skal bruge til hver opskrift og ingrediens.
Priser
4.9
ud af 5
22
Anmeldelser
95%
anbefaler dette produkt
ArGi0
17/05/2023
Ελλάδα
Bekræftet køber
Εξαιρετικό προϊόν
Καλής ποιότητας υλικά, εύκολο στο καθάρισμα, πρακτικό στη χρήση, αποτελεσματικό και καλή σχέση ποιότητας-τιμής.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Συλλογή Viva HR2652/90 Μπλέντερ χειρός ProMix
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Συλλογή Viva HR2652/90 Μπλέντερ χειρός ProMix
Patada
06/12/2021
Portugal
O produto tem otima qualidade de fabrico
Muito bom para os meus batidos para ir à caminho do ginásio TOP
Fordele
Rápida a liquidificar
Ulemper
Barulho
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Viva Collection HR2650/90 Varinha ProMix
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Viva Collection HR2650/90 Varinha ProMix
Bari_da_moni_pt
13/08/2021
Portugal
Bekræftet køber
Funcional e prático!
O produto é prático e muito funcional. Simples de montar e limpar. Em relação às lâminas de espirais, mais comidas saudáveis à distância de um toque.
Fordele
Compacto e simples de montar e limpar
Ulemper
Nenhuma
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Colecção Viva HR2657/90 Varinha ProMix
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Colecção Viva HR2657/90 Varinha ProMix