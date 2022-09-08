Betal senere med Klarna
Registrer dig og få 75kr. rabat
Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Skønhedstilbehør til kvinder
Alle serier
Lady Shaver Series 8000 Skær
CP2008/03
Hvor finder jeg mit modelnummer?
BRL146/00
BRL140/10
Lady Shave
Light Chamotte
Find ofte stillede spørgsmål, brugervejledninger, sikkerhedsoplysninger og tip
Jeg vil gerne modtage markedsføringskommunikation – baseret på mine præferencer og min adfærd – om Philips produkter, tjenester, events og kampagner. Jeg kan nemt afmelde mig når som helst! Hvad betyder dette?