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CP2149/02
USB-A-kabel til fleksibel opladning
Dette USB-A-opladningskabel forbinder dit rejseetui til din bærbare computer eller en kompatibel USB-strømadapter.
Dette produkt
Philips Sonicare
USB-A-opladningskabel
109,00 kr
F1 Standard nozzle
Dyse til mundskyller
225,00 kr
109,00 kr.
109,00 kr.
HX7420/12
HX7420/13
HX7420/14
HX7429/04
HX7401/11
HX7401/12
HX7403/07
HX7403/08
HX710A
HX7108/04
HX711B
HX7119/02
Hvid
EU/UK
Ledningslængde: 95 cm
Cordless Power Flosser 3000
Baseret på en undersøgelse af mere end 2.600 tandspecialister (tandlæger og tandplejere) - udført i USA, Canada, Frankrig, Italien, Holland, Japan, Kina, Korea, Schweiz, Spanien, Storbritannien, Sverige og Tyskland i 2023–2024.