HX7401/12
Avanceret pleje af følsomme tænder og følsomt tandkød
Grundig rengøring kan stadig være skånsom for følsomme tænder og følsomt tandkød med 10 gange mere effektiv fjernelse af plak*. Med næste generation af vores Sonicare-teknologi får du en effektiv og alligevel skånsom rensning, selv på svært tilgængelige områder.Se alle fordelene
Grundig børstning kan stadig være skånsom mod følsomme tænder og tandkød. Dette S2 Sensitive-børstehoved har et unikt design med lange, tynde, ultrabløde børstehår, så alle børstestrøg er blide og skånsomme. Mere end 3000 tætpakkede børstehår hjælper dig med at fjerne 10 gange mere plak end en manuel tandbørste*.
Denne elektriske tandbørste anvender næste generation af vores Sonicare-teknologi til at give dig en grundig og effektiv børstning i hele din mund. Motoren justerer automatisk kraften, så der ikke sker et fald i ydeevnen, når du børster de områder, der er svære at nå. Nyd en skånsom, men effektiv børstning af tænder og tandkød med op til 62.000 børstebevægelser. Sonicare Fluid Action hjælper børstehårene med at rengøre ved at sprøjte væske dybt ind mellem tænderne og langs tandkødsranden.
Denne elektriske Sonicare-tandbørste har en lysring i bunden, der fortæller dig, om du trykker for hårdt. Du skal blot slække presset, når den lyser, for at beskytte dit tandkød.
Giv din børstning et boost med 6 børsteindstillinger. Uanset om du ønsker lidt mere energi eller specifikt fokus for din børstning, kan du få det. Vælg mellem Clean og Sensitive. Vælg en af tre intensitetsindstillinger.
Med vores rejsetaske kan du tage din enhed med på farten. Den er kraftig nok til at beskytte din Sonicare-tandbørste, men samtidig kompakt nok til at kunne puttes i en hvilken som helst taske, hvilket gør den til den perfekte rejseledsager.
Gør børstning perfekt med Sonicares timere. Hvert 20. sekund beder BrushPacer dig om at børste et nyt område. Efter 2 minutter fortæller SmartTimer, at din børstning er fuldført.
Vidste du, at børstehoveder bliver mindre effektive efter tre måneder? Tandlæger anbefaler, at du skifter børstehovedet regelmæssigt, og derfor har Philips Sonicare-tandbørster påmindelser om udskiftning af børstehoveder. Den registrerer, hvor ofte og hvor hårdt du børster, og minder dig om at udskifte børstehovedet, når det er tid til et nyt.
Få op til 21 dages regelmæssig børstning på en enkelt opladning, hvilket gør din daglige børstning endnu mere praktisk og bekvem.
