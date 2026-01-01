Søgeord

      Philips Sonicare Series 6100 Genopladelig tandbørste

      HX7403/07

      Avanceret pleje af følsomme tænder og følsomt tandkød

      Grundig rengøring kan stadig være skånsom for følsomme tænder og følsomt tandkød med 10 gange mere effektiv fjernelse af plak*. Med næste generation af vores Sonicare-teknologi får du en effektiv og alligevel skånsom rensning, selv på svært tilgængelige områder.

      Avanceret pleje af følsomme tænder og følsomt tandkød

      Fjerner skånsomt 10 gange mere plak*

      • 10 gange mere fjernelse af plak*
      • Skånsom mod tænder og tandkød
      • Den nyeste generation af Sonicare-teknologien
      • Visuel tryksensor
      • 2 børsteindstillinger, 3 tre intensiteter
      Ekstra skånsom mod følsomme tænder

      Ekstra skånsom mod følsomme tænder

      Grundig børstning kan stadig være skånsom mod følsomme tænder og tandkød. Dette S2 Sensitive-børstehoved har et unikt design med lange, tynde, ultrabløde børstehår, så alle børstestrøg er blide og skånsomme. Mere end 3000 tætpakkede børstehår hjælper dig med at fjerne 10 gange mere plak end en manuel tandbørste*.

      Den nyeste generation af Sonicare-teknologien

      Den nyeste generation af Sonicare-teknologien

      Denne elektriske tandbørste anvender næste generation af vores Sonicare-teknologi til at give dig en grundig og effektiv børstning i hele din mund. Motoren justerer automatisk kraften, så der ikke sker et fald i ydeevnen, når du børster de områder, der er svære at nå. Nyd en skånsom, men effektiv børstning af tænder og tandkød med op til 62.000 børstebevægelser. Sonicare Fluid Action hjælper børstehårene med at rengøre ved at sprøjte væske dybt ind mellem tænderne og langs tandkødsranden.

      Pas godt på dit tandkød med en tryksensor

      Pas godt på dit tandkød med en tryksensor

      Denne elektriske Sonicare-tandbørste har en lysring i bunden, der fortæller dig, om du trykker for hårdt. Du skal blot slække presset, når den lyser, for at beskytte dit tandkød.

      Vælg din ideelle børstning

      Vælg din ideelle børstning

      Giv din børstning et boost med 6 børsteindstillinger. Uanset om du ønsker lidt mere energi eller specifikt fokus for din børstning, kan du få det. Vælg mellem Clean og Sensitive. Vælg en af tre intensitetsindstillinger.

      Tag plejen med dig, og tag den med overalt

      Tag plejen med dig, og tag den med overalt

      Med vores rejsetaske kan du tage din enhed med på farten. Den er kraftig nok til at beskytte din Sonicare-tandbørste, men samtidig kompakt nok til at kunne puttes i en hvilken som helst taske, hvilket gør den til den perfekte rejseledsager.

      Tandbørstning med vejledning

      Tandbørstning med vejledning

      Gør børstning perfekt med Sonicares timere. Hvert 20. sekund beder BrushPacer dig om at børste et nyt område. Efter 2 minutter fortæller SmartTimer, at din børstning er fuldført.

      Fortsæt med at børste på den bedste måde med påmindelse om udskiftning af børstehovedet

      Fortsæt med at børste på den bedste måde med påmindelse om udskiftning af børstehovedet

      Vidste du, at børstehoveder bliver mindre effektive efter tre måneder? Tandlæger anbefaler, at du skifter børstehovedet regelmæssigt, og derfor har Philips Sonicare-tandbørster påmindelser om udskiftning af børstehoveder. Den registrerer, hvor ofte og hvor hårdt du børster, og minder dig om at udskifte børstehovedet, når det er tid til et nyt.

      21 dages regelmæssig børstning

      21 dages regelmæssig børstning

      Få op til 21 dages regelmæssig børstning på en enkelt opladning, hvilket gør din daglige børstning endnu mere praktisk og bekvem.

      Tekniske specifikationer

      • Intensiteter

        Høj
        For at øge din rensning
        Mellem
        Til daglig rensning
        Lav
        Til følsomme tænder og følsomt tandkød

      • Strøm

        Spænding
        100-240 V

      • Tekniske specifikationer

        Brugstid (fuldt opladet til tom)
        21 dage
        Batteri
        Genopladelig
        Batteritype
        Litiumion
        Energiforbrug
        Standby-tilstand uden skærm 0,08 W

      • Design og finish

        Farve
        Marineblå

      • Service

        Garanti
        2 års begrænset garanti

      • Brugervenlig

        Batteriindikator
        Illumineret ikon indikerer batterilevetid
        Håndtagskompatibilitet
        Børstehoveder, der nemt klikkes på
        Håndgreb
        Slankt, ergonomisk design
        Rejseetui
        Rejseetui
        Timer
        BrushPacer og SmartTimer

      • Medfølgende dele

        Håndgreb
        1 6100 genopladelig tandbørste
        Børstehoved
        3 S2 Sensitive
        Rejseetui
        1 rejseetui
        Oplader
        1 USB A-oplader

      • Renseydelse

        Fjernelse af plak
        Op til 10 gange mere effektiv*
        Hastighed
        62.000 børstebevægelser i minuttet

      • Indstillinger

        Clean
        Giver en uovertruffen rensning hver dag
        Sensitive
        Til følsomme tænder og følsomt tandkød

      • Smart sensorteknologi

        Trykfeedback
        • Lysringen lyser lilla
        • Vibration og pulserende lyd
        Påmindelse om udskiftning
        BrushSync fortæller dig, hvornår du skal udskifte børstehovedet

      Få support til dette produkt

      Find produkttip, ofte stillede spørgsmål, brugervejledninger og oplysninger om sikkerhed og overholdelse.
      Find reservedele eller tilbehør

      Gå til reservedele og tilbehør

      Tilbehør

      • På svært tilgængelige områder, sammenlignet med en manuel tandbørste efter 6 uger.

