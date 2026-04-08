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Kaffe
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Philips Saeco Skuffe til kafferester
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CP9004
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Den indvendige kaffebeholder opsamler den brugte kaffegrums. Delen er nem at tage ud og rengøre. Kompatibel med Intelia-, Intuita-, Moltio- og Xelsis-modeller fra 2017
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