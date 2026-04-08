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Philips Saeco Skuffe til kafferester

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Philips SaecoSkuffe til kafferester

CP9004

Philips Saeco Skuffe til kafferester

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Manualer og dokumentation

Den indvendige kaffebeholder opsamler den brugte kaffegrums. Delen er nem at tage ud og rengøre. Kompatibel med Intelia-, Intuita-, Moltio- og Xelsis-modeller fra 2017

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  • 8 April 2026

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