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CP9008
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Karaffel der bruges til din espressomaskine. Det gennemsigtige materiale gør det nemt at kontrollere mælkeniveauet. Bestil en ekstra kande her – når den ene skal rengøres, kan du bruge den anden!
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