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CP9914
Skaber det vakuum, der er nødvendigt for udmalkning
Denne silikonemembran skaber det vakuum, der er nødvendigt for udmalkning af modermælk. Til brug med elektriske brystpumper.
SCF335/12
SCD330/31
SCF395/01
SCF395/31
SCF397/31
SCD340/31
SCF396/31
SCF398/31
SCF338/11
SCD395/21
Brystpumper
Hvid
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