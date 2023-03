Udmalk uden at læne dig forover

Føl dig afslappet under udmalkning takket være et design, der giver dig mulighed for at sidde oprejst i stedet for at læne dig forover. Du behøver ikke læne dig forover - klinisk dokumenteret behagelig stilling under udmalkning*. Baseret på resultater fra kliniske forsøg af produktet med 20 deltagere (2019): 90 % af deltagerne finder stillingen under udmalkning behagelig (enkelt elektrisk). 95 % af deltagerne finder stillingen under udmalkningen behagelig (dobbelt elektrisk).