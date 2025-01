Natural Motion-teknologi får mælken til at strømme hurtigt*

Mælken starter med at strømme på så lidt som ét minut takket være vores unikke Natural Motion-teknologi.** Pumpen griber skånsomt fat, og med lige præcis den rette massage og sugekraft kommer det ikke som nogen overraskelse, at 97 % af mødrene sagde, at pumpen er effektiv***, og at 100 % jordemødre anbefaler den.