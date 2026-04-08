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Låg+pisker
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CP9934/01
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Dette låg dækker mælkeskummeren, og piskeren giver ultimativ skumstivhed og uovertruffent fint mælkeskum. Både låg og pisker kan nemt rengøres i opvaskemaskine. Kompatibelt med SENSEO Milk Twister.
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