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CP9934/01

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Manualer og dokumentation

Dette låg dækker mælkeskummeren, og piskeren giver ultimativ skumstivhed og uovertruffent fint mælkeskum. Både låg og pisker kan nemt rengøres i opvaskemaskine. Kompatibelt med SENSEO Milk Twister.

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  • 8 April 2026

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