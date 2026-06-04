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Kaffekande

CP9936/01

Kaffekande

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Manualer og dokumentation

Denne kande indsamler kaffen, der er lavet med din filterkaffemaskine. Det garanterer kaffens smag og temperatur bevares. Er din gamle kande gået i stykker, eller vil du have en ekstra kande? Bestil en ny her!

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  • 4 June 2026

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