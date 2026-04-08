ProdukterSupport

Betal senere med Klarna

Registrer dig og få 75kr. rabat

Gratis fragt fra 300 DKK

30 dages fortrydelsesret

Alle serier

Kaffekande

Support

Kaffekande

CP9948/01

Kaffekande

Gå til butik

Log på, eller opret en konto

Registrer dit produkt

Du får øjeblikkelig adgang til manualer, skræddersyet support og meget mere. Og så er det hurtigt og nemt.

Registrer nu

Manualer og dokumentation

Denne kande indsamler kaffen, der er lavet med din kaffemaskine. Det garanterer, at kaffen bevarer den rigtige smag og temperatur. Kompatibel med Philips Grind & Brew.

  • PDF fil
  • 8 April 2026

Kontakt Philips

Vi sidder klar til at hjælpe dig