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CP9948/01
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Denne kande indsamler kaffen, der er lavet med din kaffemaskine. Det garanterer, at kaffen bevarer den rigtige smag og temperatur. Kompatibel med Philips Grind & Brew.
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