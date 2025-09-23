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Filterholder
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CP9949
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Denne filterholder understøtter anvendelse af papirfiltre eller permanente filtre i størrelsen 1x4 i din Grind & Brew-kaffemaskine. Den er nem at tage af og rengøre.
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