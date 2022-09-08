Fjerner forurenende stoffer på 11 minutter

Med kraftig filtrering på 270 m3/t (CADR) (5) kan den rense et rum på 48 m2 på kun 14 minutter (6). Fjerner op til 99,9 % luftbårne vira som H1N1 (influenza) (7) og bakterier (8). Opfanger op til 99,99 % støvmider, pollen, katte- eller skimmelsporeallergener fra luften (9), der er kendte udløsere af allergi- eller høfeberssymptomer (10).