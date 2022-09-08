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  • Ideel luftfugtighed og ren luft - på én gang
  • Ideel luftfugtighed og ren luft - på én gang
  • Ideel luftfugtighed og ren luft - på én gang
  • Ideel luftfugtighed og ren luft - på én gang
  • Ideel luftfugtighed og ren luft - på én gang
  • Ideel luftfugtighed og ren luft - på én gang
  • Ideel luftfugtighed og ren luft - på én gang
  • Ideel luftfugtighed og ren luft - på én gang
  • Ideel luftfugtighed og ren luft - på én gang
  • Ideel luftfugtighed og ren luft - på én gang
  • Ideel luftfugtighed og ren luft - på én gang
  • Ideel luftfugtighed og ren luft - på én gang
  • Ideel luftfugtighed og ren luft - på én gang
  • Ideel luftfugtighed og ren luft - på én gang
  • Ideel luftfugtighed og ren luft - på én gang
  • Ideel luftfugtighed og ren luft - på én gang
  • Ideel luftfugtighed og ren luft - på én gang
  • Ideel luftfugtighed og ren luft - på én gang
  • Ideel luftfugtighed og ren luft - på én gang
  • Ideel luftfugtighed og ren luft - på én gang
  • Ideel luftfugtighed og ren luft - på én gang
  • Ideel luftfugtighed og ren luft - på én gang

Nyistandsatte

Series 50002-i-1 affugter og luftrenser

DE5305/11R1

Ideel luftfugtighed og ren luft - på én gang
Gendan optimale fugtighedsniveauer og fjern luftbårne forurenende stoffer med en enkelt enhed. Beskyt dit hjem og din familie mod skimmel, meldug, bakterier og vira, og nyd fordelene ved sund, ren luft med et enkelt tryk på en knap.
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Dette produkt er istandsat og er blevet testet af vores team. Læs mere

Dobbelt funktion. Dobbelt beskyttelse.

Ideel luftfugtighed og ren luft - på én gang

  • Affugter luften op til 26,5 L/D

  • Renser med kraftig filtrering: 270 m3/t (CADR)

  • HEPA NanoProtect-filter

  • Tilpasser sig intelligent din indendørs luftkvalitet

  • Miljøvenlig, men kraftfuld

Reducerer luftfugtighed, forebygger skimmel og fjerner mugne lugte

Reducerer luftfugtighed, forebygger skimmel og fjerner mugne lugte

Udviklet til hurtigt at genoprette et sundt indeklima. Fjerner effektivt fugt, bekæmper skimmel, meldug, kondens og mugne lugte. Forebygger væksten af allergener og beskytter dit hjem mod fugtrelaterede skader.

Fjerner op til 26,5 l/dag (1) eller 48 flasker vand (2)

Fjerner op til 26,5 l/dag (1) eller 48 flasker vand (2)

Udtrækker op til 14,2 liter fugt fra luften dagligt, ideel til rum op til 137 m³ (3). Reducerer luftfugtigheden fra en usund 90 % til behagelige 60 % på kun 17 minutter (4). Den rummelige 4L vandtank muliggør længere drift uden behov for hyppig tømning.

Fjerner forurenende stoffer på 11 minutter

Fjerner forurenende stoffer på 11 minutter

Med kraftig filtrering på 270 m3/t (CADR) (5) kan den rense et rum på 48 m2 på kun 14 minutter (6). Fjerner op til 99,9 % luftbårne vira som H1N1 (influenza) (7) og bakterier (8). Opfanger op til 99,99 % støvmider, pollen, katte- eller skimmelsporeallergener fra luften (9), der er kendte udløsere af allergi- eller høfeberssymptomer (10).

Tekniske specifikationer

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Ansvarsfraskrivelser

  1. (1) Testet af certificeret tredjepart til GB/T19411-2003 ved 35°C og 90 % RH.

  2. (2) Beregnet baseret på RH-hastighed, divideret med standarddrikkevandsflaske på 550 ml.

  3. (3) Passende affugtningsområde beregnet til JEM1411:1998 (kategori af moderne betonlejligheder) med rumhøjde på 2,5 m

  4. (4) Beregnet: 20 m³, fra 60 % RH ved 27°, testet af tredjepartslaboratorium i henhold til GB/T 19411-2003. Resultater kan variere på grund af naturlig ventilation, fugtfrigivelse/-absorption og temperaturvariationer.

  5. (5) Testet til GB/T18801-2022 af en certificeret tredjepart

  6. (6) Beregnet GB/T18801:2022, baseret på luft, der passerer gennem filteret i et rum på 48 m³, CADR 270 m³/t

  7. (7) Testet til GB/T18801-2022 af certificeret tredjepart i 30 m³ kammer, ved brug af turbohastighed i rensningsfunktion i 1 time.

  8. (8) Testet til GB21551.3-2010 af certificeret tredjepart med S. Albus, i 30 m³ kammer, ved brug af turbohastighed i rensningsfunktion i 1 time.

  9. (9) Fra den luft, der passerer gennem filteret, testet med husstøvmider, birkepollen og katteallergener i henhold til SOP 350.003 fra det østrigske OFI-institut

  10. (10) Allergic Rhinitis and its Impact on Asthma (ARIA) 2008, skrevet af J. Bousquet og ca. 50 andre KOL'er, Allergy 2008: 63 (Suppl. 86): 8–160

  11. (11) Testet til DIN71460 med NaCI-aerosol 0,003 um, fra den luft, der passerer gennem filteret, af IUTA

  12. (12) Sammenlignet med naturlig indendørs tørring af tøj, Philips-test.

  13. (13) Testet med 20 syntetiske t-shirts, Philips-test

  14. (14) Afhængigt af luftkvaliteten og brugsfrekvensen

  15. (15) Beregnet: Global opvarmningspotentiale (GWP) af R134a (1.300) og R290 (&lt;3)