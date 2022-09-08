Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
FC6723/01
Mundstykke 180° sugning
18 V, op til 30 min
2-i-1: støvsuger og håndstøvsuger
LED-lys på mundstykke
Mundstykket til 180° sugning er designet til præcis og effektiv opsamling af op til 98% støv og snavs i hvert strøg på alle typer gulve, selv på de svært tilgængelige steder.
Støv, fnug, hår og krummer er nemme at få øje på og fange takket være LED-lysene på SpeedPro-mundstykket. LED-lys på mundstykket afslører skjult støv og snavs, mens du støvsuger.
To hastighedsindstillinger, som passer til forskellige typer gulve og snavs.
Anmeldelser
Vask filteret hver anden uge udelukkende i hånden for at opnå optimal ydeevne. Klem, indtil vandet er rent. Lad det tørre i 24 timer, før det bruges igen.