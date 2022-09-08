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  • Hurtig. Lang rækkevidde, selv vanskelige steder
  • Hurtig. Lang rækkevidde, selv vanskelige steder
  • Hurtig. Lang rækkevidde, selv vanskelige steder
  • Hurtig. Lang rækkevidde, selv vanskelige steder
  • Hurtig. Lang rækkevidde, selv vanskelige steder
  • Hurtig. Lang rækkevidde, selv vanskelige steder
  • Hurtig. Lang rækkevidde, selv vanskelige steder
  • Hurtig. Lang rækkevidde, selv vanskelige steder
  • Hurtig. Lang rækkevidde, selv vanskelige steder
  • Hurtig. Lang rækkevidde, selv vanskelige steder
  • Hurtig. Lang rækkevidde, selv vanskelige steder
  • Hurtig. Lang rækkevidde, selv vanskelige steder
  • Hurtig. Lang rækkevidde, selv vanskelige steder
  • Hurtig. Lang rækkevidde, selv vanskelige steder
  • Hurtig. Lang rækkevidde, selv vanskelige steder
  • Hurtig. Lang rækkevidde, selv vanskelige steder
  • Hurtig. Lang rækkevidde, selv vanskelige steder
  • Hurtig. Lang rækkevidde, selv vanskelige steder

SpeedProLedningsfri, håndstøvsuger med skaft

FC6723/01

Hurtig. Lang rækkevidde, selv vanskelige steder
Den nye SpeedPro Ledningsfri støvsuger giver en hurtig rengøring med en effektiv rækkevidde. Den er udstyret med et sugemundstykke med 180° rækkevidde til præcis opsamling af snavs, selv på de sværest tilgængelige steder – tæt på mure, møbler og i hjørnerne.
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Hurtig. Lang rækkevidde, selv vanskelige steder

  • Mundstykke 180° sugning

  • 18 V, op til 30 min

  • 2-i-1: støvsuger og håndstøvsuger

  • LED-lys på mundstykke

Fanger op til 98% af støv og snavs i hvert strøg

Fanger op til 98% af støv og snavs i hvert strøg

Mundstykket til 180° sugning er designet til præcis og effektiv opsamling af op til 98% støv og snavs i hvert strøg på alle typer gulve, selv på de svært tilgængelige steder.

Lysdioder i mundstykket afslører skjult støv og snavs

Lysdioder i mundstykket afslører skjult støv og snavs

Støv, fnug, hår og krummer er nemme at få øje på og fange takket være LED-lysene på SpeedPro-mundstykket. LED-lys på mundstykket afslører skjult støv og snavs, mens du støvsuger.

To hastighedsindstillinger, som passer til forskellige typer gulve og snavs

To hastighedsindstillinger, som passer til forskellige typer gulve og snavs

To hastighedsindstillinger, som passer til forskellige typer gulve og snavs.

Tekniske specifikationer

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Ansvarsfraskrivelser

  1. Vask filteret hver anden uge udelukkende i hånden for at opnå optimal ydeevne. Klem, indtil vandet er rent. Lad det tørre i 24 timer, før det bruges igen.