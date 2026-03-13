Betal senere med Klarna
Registrer dig og få 75kr. rabat
Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Støvsugere og mopper
Alle serier
SpeedPro Max Håndstøvsuger med skaft
Udgået
Support
FC6823/01
Gå til butik
Registrer dit produkt
Tilmeld dig inden for 90 dage efter køb og få udvidet garanti (betingelser kan være gældende).
EU Declaration of conformity Philips SpeedPro Max Stick vacuum cleaner FC6823/01 - English (US)
Important Information Manual Philips SpeedPro Max Stick vacuum cleaner
Alle (3)
Hvor findes produkt- og serienummeret på Philips-støvsugeren?
Passer tilbehør til min Philips-støvsuger til andre modeller?
Hvor længe skal jeg oplade min ledningsfri Philips-støvsuger?
Integreret børste
Vægmonteringsenhed
SpeedPro MaxPowerCyclone
Tilbehør til ledningsfri støvsugerBilrengøringssæt
Beholdermontering 25 V til håndholdt
25,2 V adapter
Mundstykke til 360° sugning
Børsteenhed til mundstykke
Rør
Filterenhed
Låg til støvbeholder
Min ledningsfrie Philips 8000-støvsuger har lav sugefunktion
Min trådløse Philips-støvsuger glider ikke godt på tæpper
Jeg kan ikke åbne støvbeholderen på min ledningsfri Philips-støvsuger
Jeg får elektrisk stød, når jeg bruger min Philips-støvsuger
Sådan rengøres din ledningsfri Philips-støvsuger i 7000-serien
Kontakt Philips
Vi sidder klar til at hjælpe dig