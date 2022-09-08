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Alle serier

  • Filterkit til PowerPro Compact og Active*
  • Filterkit til PowerPro Compact og Active*
  • Filterkit til PowerPro Compact og Active*
  • Filterkit til PowerPro Compact og Active*
  • Filterkit til PowerPro Compact og Active*
  • Filterkit til PowerPro Compact og Active*
  • Filterkit til PowerPro Compact og Active*
  • Filterkit til PowerPro Compact og Active*
  • Filterkit til PowerPro Compact og Active*
  • Filterkit til PowerPro Compact og Active*

Tilbehør til støvsugerReservedelssæt

FC8010/02

Filterkit til PowerPro Compact og Active*
Allergy H13-udskiftningskit, som er kompatibelt med Philips PowerPro Compact, PowerPro Active og PowerPro City Series*. Kittet indeholder udstødnings- og motorfiltre. Det anbefales at udskifte filtrene en gang om året.
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Kompatible produkter
PowerPro Compact

PowerPro Compact
Støvsuger uden pose

FC9333/09R1

PowerPro Compact

PowerPro Compact
Støvsuger uden pose

FC9334/09R1

5000 Series

5000 Series
Støvsuger uden pose

FC9550/09R1

5000 Series

5000 Series
Støvsuger uden pose

FC9552/19R1

5000 Series

5000 Series
Støvsuger uden pose

FC9555/09R1

5000 Series

5000 Series
Støvsuger uden pose

FC9556/09R1

5000 Series

5000 Series
Støvsuger uden pose

FC9557/09R1

5000 Series

5000 Series
Støvsuger uden pose

FC9557/19R1

PowerPro Compact

PowerPro Compact
Poseløs støvsuger

FC9330/09R1

PowerPro Compact

PowerPro Compact
Støvsuger uden pose

FC9331/09R1

Originale filterudskiftninger fra Philips

Filterkit til PowerPro Compact og Active*

  • 1 udsugningsfilter

  • 1 stk. motorfilter, der tåler vask

  • 1 2-lags skumfilter, tåler vask

Motorindsugningsfilter, der tåler vask

Motorindsugningsfilter, der tåler vask

Kittet indeholder 1 stk. motorfilter, der tåler vask. Det har et højt filtreringsniveau og forhindrer fint støv i at trænge ind i motoren og beskadige den. Filteret kan vaskes. Det anbefales at udskifte filteret en gang om året.

2-lags skumfilter, der tåler vask

2-lags skumfilter, der tåler vask

Kittet indeholder 1 stk. motorindsugningsfilter (2-lags skum). Filteret giver ekstra beskyttelse af motoren og bør anbringes ved siden af det vaskbare motorfilter. Filteret kan vaskes. Det anbefales at udskifte filteret en gang om året.

Udsugningsfilter giver effektiv filtrering

Udsugningsfilter giver effektiv filtrering

Kittet indeholder 1 stk. udsugningsfilter. Filteret opfanger selv det fineste støv, før luften sendes ud i rummet igen. Dette resulterer i en ren og støvfri luft i hjemmet. Filteret skal udskiftes en gang om året.

Tekniske specifikationer

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Ansvarsfraskrivelser

  1. Kompatibelt med følgende Philips-produktserier: PowerPro Compact/PowerPro City: FC9328 - FC9334, FC9349 - FC9353, FC9515, FC9516 PowerPro Active: FC9549 - FC9553, FC9555, FC9556, FC9569 - FC9571, FC9573, FC9576, FC9588