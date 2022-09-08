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FC8010/02
FC9333/09R1
FC9334/09R1
FC9550/09R1
FC9552/19R1
FC9555/09R1
FC9556/09R1
FC9557/09R1
FC9557/19R1
FC9330/09R1
FC9331/09R1
1 udsugningsfilter
1 stk. motorfilter, der tåler vask
1 2-lags skumfilter, tåler vask
Kittet indeholder 1 stk. motorfilter, der tåler vask. Det har et højt filtreringsniveau og forhindrer fint støv i at trænge ind i motoren og beskadige den. Filteret kan vaskes. Det anbefales at udskifte filteret en gang om året.
Kittet indeholder 1 stk. motorindsugningsfilter (2-lags skum). Filteret giver ekstra beskyttelse af motoren og bør anbringes ved siden af det vaskbare motorfilter. Filteret kan vaskes. Det anbefales at udskifte filteret en gang om året.
Kittet indeholder 1 stk. udsugningsfilter. Filteret opfanger selv det fineste støv, før luften sendes ud i rummet igen. Dette resulterer i en ren og støvfri luft i hjemmet. Filteret skal udskiftes en gang om året.
Anmeldelser
Kompatibelt med følgende Philips-produktserier: PowerPro Compact/PowerPro City: FC9328 - FC9334, FC9349 - FC9353, FC9515, FC9516 PowerPro Active: FC9549 - FC9553, FC9555, FC9556, FC9569 - FC9571, FC9573, FC9576, FC9588