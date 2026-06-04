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FC8010/02
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Allergy H13-udskiftningskit, som er kompatibelt med Philips PowerPro Compact, PowerPro Active og PowerPro City Series*. Kittet indeholder udstødnings- og motorfiltre. Det anbefales at udskifte filtrene en gang om året.
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