ProdukterSupport

Betal senere med Klarna

Registrer dig og få 75kr. rabat

Gratis fragt fra 300 DKK

30 dages fortrydelsesret

Alle serier

Tilbehør til støvsuger Reservedelssæt

Support

Tilbehør til støvsugerReservedelssæt

FC8010/02

Tilbehør til støvsuger Reservedelssæt

Gå til butik

Log på, eller opret en konto

Registrer dit produkt

Du får øjeblikkelig adgang til manualer, skræddersyet support og meget mere. Og så er det hurtigt og nemt.

Registrer nu

Manualer og dokumentation

Allergy H13-udskiftningskit, som er kompatibelt med Philips PowerPro Compact, PowerPro Active og PowerPro City Series*. Kittet indeholder udstødnings- og motorfiltre. Det anbefales at udskifte filtrene en gang om året.

  • PDF fil
  • 4 June 2026

Kontakt Philips

Vi sidder klar til at hjælpe dig