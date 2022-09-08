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XB9154/09
PowerCyclone 10
TriActive Ultra-mundstykke
NanoClean-teknologi
Fjernbetjening
Den avancerede PowerCyclone 10-teknologi er udviklet til at maksimere luftstrømmen med en kraftfuldt, hvirvlende handling for derved at levere en høj sugestyrke. Den højeste accelererede luftstrøm i det cylindriske kammer adskiller effektivt støv fra luften. Derved sikres en stærkere sugestyrke i længere tid, hvilket giver den bedste rengøringsevne til alle typer snavs på alle typer gulve**.
TriActive Ultra-mundstykket opfanger groft og fint støv på én gang og fra alle sider. Mundstykket anvender sugestyrken til at give hurtigere resultater hver gang og på alle typer gulve.
NanoClean-teknologi minimerer støvskyer, så dit hjem og dine gulve forbliver rene. Støvet falder ned i bunden af beholderen og klæber ikke til siderne. Når det er tid til at tømme beholderen, glider støv og snavs simpelthen ud.
Anmeldelser
Sugestyrke sammenlignet med de 10 mest solgte high-end-støvsugere uden pose (> € 150) i Tyskland H1 2019.
Testet i Philips’ laboratorier ved opsamling af gennemsnitligt fint og groft støv på hårde og bløde gulve i forhold til de 10 mest solgte støvsugere uden pose i Tyskland, december 2019.
Filtreringsniveauer er testet iht. EN60312-1-2017 og svarer til HEPA 13.