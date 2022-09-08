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Alle serier

  • Den højeste sugestyrke* med PowerCyclone 10*
  • Den højeste sugestyrke* med PowerCyclone 10*
  • Den højeste sugestyrke* med PowerCyclone 10*
  • Den højeste sugestyrke* med PowerCyclone 10*
  • Den højeste sugestyrke* med PowerCyclone 10*
  • Den højeste sugestyrke* med PowerCyclone 10*
  • Den højeste sugestyrke* med PowerCyclone 10*
  • Den højeste sugestyrke* med PowerCyclone 10*
  • Den højeste sugestyrke* med PowerCyclone 10*
  • Den højeste sugestyrke* med PowerCyclone 10*

9000 SeriesStøvsuger uden pose

XB9154/09

Den højeste sugestyrke* med PowerCyclone 10*
Philips Bagless Vacuum 9000 Series er vores mest effektive støvsuger. Avancerede teknologier er designet til at håndtere alle typer gulve. Opnå den ultimative rengøring med PowerCyclone 10 og TriActive Ultra-mundstykke.
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NanoClean-teknologi giver minimal støveksponering

Den højeste sugestyrke* med PowerCyclone 10*

  • PowerCyclone 10

  • TriActive Ultra-mundstykke

  • NanoClean-teknologi

  • Fjernbetjening

PowerCyclone 10 giver høj sugestyrke i længere tid

PowerCyclone 10 giver høj sugestyrke i længere tid

Den avancerede PowerCyclone 10-teknologi er udviklet til at maksimere luftstrømmen med en kraftfuldt, hvirvlende handling for derved at levere en høj sugestyrke. Den højeste accelererede luftstrøm i det cylindriske kammer adskiller effektivt støv fra luften. Derved sikres en stærkere sugestyrke i længere tid, hvilket giver den bedste rengøringsevne til alle typer snavs på alle typer gulve**.

TriActive Ultra-mundstykke opfanger støv og snavs på alle gulve

TriActive Ultra-mundstykke opfanger støv og snavs på alle gulve

TriActive Ultra-mundstykket opfanger groft og fint støv på én gang og fra alle sider. Mundstykket anvender sugestyrken til at give hurtigere resultater hver gang og på alle typer gulve.

NanoClean-teknologi minimerer støvskyer

NanoClean-teknologi minimerer støvskyer

NanoClean-teknologi minimerer støvskyer, så dit hjem og dine gulve forbliver rene. Støvet falder ned i bunden af beholderen og klæber ikke til siderne. Når det er tid til at tømme beholderen, glider støv og snavs simpelthen ud.

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Ansvarsfraskrivelser

  1. Sugestyrke sammenlignet med de 10 mest solgte high-end-støvsugere uden pose (> € 150) i Tyskland H1 2019.

  2. Testet i Philips’ laboratorier ved opsamling af gennemsnitligt fint og groft støv på hårde og bløde gulve i forhold til de 10 mest solgte støvsugere uden pose i Tyskland, december 2019.

  3. Filtreringsniveauer er testet iht. EN60312-1-2017 og svarer til HEPA 13.