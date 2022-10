PowerCyclone 10 giver høj sugestyrke i længere tid

Den avancerede PowerCyclone 10-teknologi er udviklet til at maksimere luftstrømmen med en kraftfuldt, hvirvlende handling for derved at levere en høj sugestyrke. Den højeste accelererede luftstrøm i det cylindriske kammer adskiller effektivt støv fra luften. Derved sikres en stærkere sugestyrke i længere tid, hvilket giver den bedste rengøringsevne til alle typer snavs på alle typer gulve**.