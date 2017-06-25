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  • Forkæl dig selv med et virkelig rent gulv
  • Forkæl dig selv med et virkelig rent gulv
  • Forkæl dig selv med et virkelig rent gulv
  • Forkæl dig selv med et virkelig rent gulv
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  • Forkæl dig selv med et virkelig rent gulv
  • Forkæl dig selv med et virkelig rent gulv
  • Forkæl dig selv med et virkelig rent gulv

Udgået

EasyLifeStøvsuger med pose

FC8135

4
| (2) Anmeldelser | 100% anbefaler dette produkt
Forkæl dig selv med et virkelig rent gulv
Giv dig selv et virkelig rent gulv med Philips EasyLife-støvsugeren. 2000 W motoren giver perfekte resultater med stor sugestyrke. Få mere glæde af dit gulv.
Se alle fordele

Stor styrke, lang rækkevidde

Forkæl dig selv med et virkelig rent gulv

  • 1800 W

  • Parquet

2000 W motor, der genererer maks. 400 W sugestyrke

2000 W motor, der genererer maks. 400 W sugestyrke

Denne kraftfulde 2000 W motor genererer maks. 400 W sugestyrke, der sikrer flotte rengøringsresultater.

Lang ledning med rækkevidde på over 10 m

Lang ledning med rækkevidde på over 10 m

En lang ledning giver dig en større rækkevidde, så du kan støvsuge et rum uden afbrydelser. Dette produkt har en rækkevidde på mere end 10 m.

HEPA-filter til perfekt filtrering af udstødningsluften

HEPA-filter til perfekt filtrering af udstødningsluften

Dette HEPA-filter opfanger skadeligt mikroskopisk utøj, der kan forårsage luftvejsallergi. For at sikre fortsat effektiv filtrering skal HEPA-filteret udskiftes hver 6. måned.

Tekniske specifikationer

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Dele og tilbehør

Anmeldelser

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4.0

ud af 5

2

Anmeldelser

100%

anbefaler dette produkt

4
2
1

25/06/2017

Portugal

Portugal

Bom desempenho

[Employee of philipsglobal] É um aspirador para o dia a dia, pesado mas bastante funcional e com boa sucção. O cabo eléctrico é muito longo e fácil de enrolar no interior. Permite regular potência e assim também gerar menos ruído.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for EasyLife FC8135/01 Aspirador com saco

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for EasyLife FC8135/01 Aspirador com saco

01/06/2017

Portugal

Portugal

Aspirador funcional e valor economico

[Employee of philipsglobal] Aspirador bastante funcional ainda que não muito potente e como há dificuldade em comprar filtros depois de algum uso ao aspirador nota-se o cheiro a pó

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for EasyLife FC8135/01 Aspirador com saco

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for EasyLife FC8135/01 Aspirador com saco

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  • Tidlig adgang til udsalg.
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