Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Udgået
1800 W
Parquet
Denne kraftfulde 2000 W motor genererer maks. 400 W sugestyrke, der sikrer flotte rengøringsresultater.
En lang ledning giver dig en større rækkevidde, så du kan støvsuge et rum uden afbrydelser. Dette produkt har en rækkevidde på mere end 10 m.
Dette HEPA-filter opfanger skadeligt mikroskopisk utøj, der kan forårsage luftvejsallergi. For at sikre fortsat effektiv filtrering skal HEPA-filteret udskiftes hver 6. måned.
4.0
ud af 5
2
Anmeldelser
100%
anbefaler dette produkt
Fonseca
25/06/2017
Portugal
Bom desempenho
[Employee of philipsglobal] É um aspirador para o dia a dia, pesado mas bastante funcional e com boa sucção. O cabo eléctrico é muito longo e fácil de enrolar no interior. Permite regular potência e assim também gerar menos ruído.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for EasyLife FC8135/01 Aspirador com saco
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for EasyLife FC8135/01 Aspirador com saco
Gonçalves
01/06/2017
Portugal
Aspirador funcional e valor economico
[Employee of philipsglobal] Aspirador bastante funcional ainda que não muito potente e como há dificuldade em comprar filtros depois de algum uso ao aspirador nota-se o cheiro a pó
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for EasyLife FC8135/01 Aspirador com saco
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for EasyLife FC8135/01 Aspirador com saco