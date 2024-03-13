Betal senere med Klarna
Registrer dig og få 75kr. rabat
Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Støvsugere og mopper
Alle serier
EasyLife Støvsuger med pose
Udgået
Support
FC8135
Gå til butik
Log på, eller opret en konto
Du får øjeblikkelig adgang til manualer, skræddersyet support og meget mere. Og så er det hurtigt og nemt.
User Manual Philips EasyLife Vacuum cleaner with bag
Giv dig selv et virkelig rent gulv med Philips EasyLife-støvsugeren. 2000 W motoren giver perfekte resultater med stor sugestyrke. Få mere glæde af dit gulv.
Alle (5)
Passer tilbehør til min Philips-støvsuger til andre modeller?
Hvornår skal filteret på min Philips-støvsuger udskiftes?
Hvordan ved jeg, om støvposen i min Philips-støvsuger er fuld?
Hvor findes produkt- og serienummeret på Philips-støvsugeren?
Hvordan rengør jeg filtrene på min Philips-støvsuger?
s-bagClassic Long Performance - Værdipakning
s-bagStøvsugerposer
Motorbeskyttelsesfilter
Almindeligt støvsugermundstykke
Støvfilter
Lille støvsugermundstykke
Langt smalt mundstykke
Teleskoprør
Teleskoprør til støvsuger
Min Philips-støvsuger tænder ikke
Min Philips-støvsuger overophedes
Min Philips-støvsuger viser, at støvposen er fuld, når den ikke er det
Min Philips-støvsuger har lav sugeeffekt
Jeg får elektrisk stød, når jeg bruger min Philips-støvsuger
Kontakt Philips
Vi sidder klar til at hjælpe dig