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EasyLife Støvsuger med pose

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EasyLifeStøvsuger med pose

FC8135

EasyLife Støvsuger med pose

Udgået

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Manualer og dokumentation

User Manual Philips EasyLife Vacuum cleaner with bag

  • PDF fil, 2.8 MB
  • 13 March 2024

Giv dig selv et virkelig rent gulv med Philips EasyLife-støvsugeren. 2000 W motoren giver perfekte resultater med stor sugestyrke. Få mere glæde af dit gulv.

  • PDF fil
  • 6 August 2025

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