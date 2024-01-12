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Udgået
66 dB til stille støvsugning
Certificeret allergivenlig af ECARF
12 meter radius
Den effektive motor på 750 W giver en effektiv og optimal rengøring hver gang.
TriActive Pro-mundstykke og høj sugestyrke sikrer, at du kan støvsuge 99,9 % af de fine støvpartikler**.
Udviklet til støjsvag drift, så du kan støvsuge stille og roligt når som helst uden at forstyrre andre i hjemmet. Certificeret af Quiet Mark.
Priser
4.8
ud af 5
51
Anmeldelser
98%
anbefaler dette produkt
Τζοανννα
12/01/2024
Ελλάδα
Η καλύτερη σκούπα που είχα ποτέ !!!!!
Η πιο δυνατή σκούπα!! Τα φίλτρα επίσης βγαίνουν πολύ εύκολα για καθάρισμα κ κουμπωνουν εύκολα ! Πραγματικά αθόρυβη!!!!!Δεν θα το μετανιωσετε
Fordele
Δύναμη .Ευκολία ...Αθορυβη
Ulemper
Τιποτα
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Performer Silent FC8781/09 Ηλεκτρική σκούπα με σακούλα
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Performer Silent FC8781/09 Ηλεκτρική σκούπα με σακούλα
Ραφαέλα123
08/11/2021
Ελλάδα
Del af kampagnen
Είναι υπέροχο προϊόν φανταστικό
Απλα υπέροχο έχω χρησιμοποιήσει και άλλες αλλά σαν αυρο κανένα
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Performer Silent FC8780/09 Ηλεκτρική σκούπα με σακούλα
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Performer Silent FC8780/09 Ηλεκτρική σκούπα με σακούλα
Ghost_Rider
05/11/2021
Ελλάδα
Del af kampagnen
Vfm σκουπα
Αθορυβη και ακρως αποτελεσματικη.Δεν υπαρχει κατι καλυτερο απο αυτη τη σκουπα.Μικρη,ελαφρια,αθορυβη και αποτελεσματικη
Fordele
Τέλεια σε ολα
Ulemper
Κανενα
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Performer Silent FC8780/09 Ηλεκτρική σκούπα με σακούλα
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Performer Silent FC8780/09 Ηλεκτρική σκούπα με σακούλα
af alle Philips-støvsugere med pose.
støvopsamling på hårde gulve (IEC62885-2) og filtrering af partikler helt ned til 0,3 μm i henhold til EU's energimærke.