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  • Højeste mulige ydeevne, mindste mulig lyd
  • Højeste mulige ydeevne, mindste mulig lyd
  • Højeste mulige ydeevne, mindste mulig lyd
  • Højeste mulige ydeevne, mindste mulig lyd
  • Højeste mulige ydeevne, mindste mulig lyd
  • Højeste mulige ydeevne, mindste mulig lyd
  • Højeste mulige ydeevne, mindste mulig lyd
  • Højeste mulige ydeevne, mindste mulig lyd
  • Højeste mulige ydeevne, mindste mulig lyd
  • Højeste mulige ydeevne, mindste mulig lyd
  • Højeste mulige ydeevne, mindste mulig lyd
  • Højeste mulige ydeevne, mindste mulig lyd
  • Højeste mulige ydeevne, mindste mulig lyd
  • Højeste mulige ydeevne, mindste mulig lyd
  • Højeste mulige ydeevne, mindste mulig lyd
  • Højeste mulige ydeevne, mindste mulig lyd
  • Højeste mulige ydeevne, mindste mulig lyd
  • Højeste mulige ydeevne, mindste mulig lyd
  • Højeste mulige ydeevne, mindste mulig lyd

Udgået

Performer SilentStøvsuger med pose

FC8781/09

4.8
| (51) Anmeldelser | 98% anbefaler dette produkt

1 pris

Højeste mulige ydeevne, mindste mulig lyd
Med kun 66 dB skiller Philips Performer Silent sig ud som vores mest stille støvsuger nogensinde. Hold dit hjem rent og frisk med allergifilteret, der suger og opbevarer 99,9% * fint støv og allergener, og med en rækkevidde på 12 meter kan du støvesuge længere væk uden at skulle hive stikket ud.
Se alle fordele

Opsuger og opbevarer > 99,9% * af støvet og allergener

Højeste mulige ydeevne, mindste mulig lyd

  • 66 dB til stille støvsugning

  • Certificeret allergivenlig af ECARF

  • 12 meter radius

750W motor betyder kraftig sugestyrke

750W motor betyder kraftig sugestyrke

Den effektive motor på 750 W giver en effektiv og optimal rengøring hver gang.

99,9 % støvopsamling** betyder grundige rengøringsresultater

99,9 % støvopsamling** betyder grundige rengøringsresultater

TriActive Pro-mundstykke og høj sugestyrke sikrer, at du kan støvsuge 99,9 % af de fine støvpartikler**.

Støvsug altid lydløst uden at forstyrre andre

Støvsug altid lydløst uden at forstyrre andre

Udviklet til støjsvag drift, så du kan støvsuge stille og roligt når som helst uden at forstyrre andre i hjemmet. Certificeret af Quiet Mark.

Tekniske specifikationer

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Dele og tilbehør

Priser

  • Award image VRS_AWARD-1679549

Anmeldelser

Disse anmeldelser administreres af Bazaarvoice og er i overensstemmelse med Bazaarvoice Authenticity-politikken, som understøttes af teknologi til bekæmpelse af svindel samt menneskelig analyse. Du kan finde flere oplysninger på
Kundernes meninger i form af produkt- og stjernevurderinger er nyttige for alle kunder. De giver dig mulighed for at få mere at vide om produktet og hjælper dig med at træffe en købsbeslutning. Alle kunder, der har købt et produkt online eller i en butik, kan indsende en anmeldelse

4.8

ud af 5

51

Anmeldelser

98%

anbefaler dette produkt

3
2

12/01/2024

Ελλάδα

Ελλάδα

Η καλύτερη σκούπα που είχα ποτέ !!!!!

Η πιο δυνατή σκούπα!! Τα φίλτρα επίσης βγαίνουν πολύ εύκολα για καθάρισμα κ κουμπωνουν εύκολα ! Πραγματικά αθόρυβη!!!!!Δεν θα το μετανιωσετε

Fordele

Δύναμη .Ευκολία ...Αθορυβη

Ulemper

Τιποτα

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Performer Silent FC8781/09 Ηλεκτρική σκούπα με σακούλα

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Performer Silent FC8781/09 Ηλεκτρική σκούπα με σακούλα

08/11/2021

Ελλάδα

Ελλάδα

Είναι υπέροχο προϊόν φανταστικό

Απλα υπέροχο έχω χρησιμοποιήσει και άλλες αλλά σαν αυρο κανένα

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Performer Silent FC8780/09 Ηλεκτρική σκούπα με σακούλα

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Performer Silent FC8780/09 Ηλεκτρική σκούπα με σακούλα

05/11/2021

Ελλάδα

Ελλάδα

Vfm σκουπα

Αθορυβη και ακρως αποτελεσματικη.Δεν υπαρχει κατι καλυτερο απο αυτη τη σκουπα.Μικρη,ελαφρια,αθορυβη και αποτελεσματικη

Fordele

Τέλεια σε ολα

Ulemper

Κανενα

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Performer Silent FC8780/09 Ηλεκτρική σκούπα με σακούλα

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Performer Silent FC8780/09 Ηλεκτρική σκούπα με σακούλα

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  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.
Ansvarsfraskrivelser

  1. af alle Philips-støvsugere med pose.

  2. støvopsamling på hårde gulve (IEC62885-2) og filtrering af partikler helt ned til 0,3 μm i henhold til EU's energimærke.