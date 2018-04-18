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Udgået
FC9184/01
Højeste sugestyrke, selv efterhånden som posen fyldes op*
Med den kraftfulde 2100 W motor og det specialdesignede støvkammer fastholder Philips PerformerPro-støvsugeren en kraftig luftstrøm og giver dig den højeste sugestyrke. For fantastiske rengøringsresultater, selv når posen fyldes op!*
2100 W
HEPA 12 filter
5 l
Motoren på 2100 W genererer op til 475 W sugestyrke, hvilket sikrer et fantastisk rengøringsresultat.
TriActive-mundstykket udfører 3 rengøringstrin på én gang: 1) Den løfter forsigtigt tæppets luv med den specielt designede sål for at fjerne støv i dybden 2) Den suger større ting op med den store åbning på forsiden 3) Den samler støv og snavs op tæt langs møbler og vægge med luftkanalerne i venstre og højre side.
Dette særlige udblæsningsfilter fanger 99,5 % af støvet, inden luften blæses tilbage i rummet, og sikrer således et ret og fuldstændigt støvfrit miljø.
3.9
ud af 5
38
Anmeldelser
Μαρια
18/04/2018
Ελλάδα
Εξαιρετική επιλογη
Πολύ καλή επιλογή για οικιακή σκούπα. Αθόρυβη . Εύκαμπτος σωλήνας. Σίγουρα value for money.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for PerformerPro FC9184/01 Ηλεκτρική σκούπα με σακούλα
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for PerformerPro FC9184/01 Ηλεκτρική σκούπα με σακούλα
yvdb1
29/04/2015
Nederland
dit product zuigt beter dan verwacht
Zeer tevreden over deze stofzuiger! Met 2 kinderen en een hond is het moeilijk om een goede stofzuiger te vinden. Deze stofzuiger is echt een aanrader! De honden haren zuigt hij met gemak uit het vloerkleed! De lange stang is ook erg fijn, ik als rug patiënt kan nu eindelijk in een fijne houding stofzuigen!
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for PerformerPro FC9184/01 Stofzuiger met zak
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for PerformerPro FC9184/01 Stofzuiger met zak
yilmaz
05/07/2014
Nederland
fijne krachtige stofzuiger
Ik heb het pas toen ik eerste keer gebruikte merkte ik dat het fijn en krachtig is.Ik vind dat het 3 keer beter dan mijn oude stofzuiger.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for PerformerPro FC9184/01 Stofzuiger met zak
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for PerformerPro FC9184/01 Stofzuiger met zak
Sugestyrke testet i overensstemmelse med den internationale standard IEC 60312-1, testet af det eksterne testinstitut SLG Prüf- und Zertifizierungs GmbH (Philips Consumer Lifestyle B.V., august 2012)