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  • Standard Product Photo Philips PerformerPro Vacuum cleaner with bag FC9184/01
  • Find your model number - export Philips PerformerPro Vacuum cleaner with bag FC9184/01
  • Standard Product Photo Philips PerformerPro Vacuum cleaner with bag FC9184/01
  • Find your model number - export Philips PerformerPro Vacuum cleaner with bag FC9184/01

Udgået

PerformerProStøvsuger med pose

FC9184/01

3.9

| (38) Anmeldelser

Højeste sugestyrke, selv efterhånden som posen fyldes op*

Med den kraftfulde 2100 W motor og det specialdesignede støvkammer fastholder Philips PerformerPro-støvsugeren en kraftig luftstrøm og giver dig den højeste sugestyrke. For fantastiske rengøringsresultater, selv når posen fyldes op!*

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med 2100 W motor og 5 L støvkapacitet

Højeste sugestyrke, selv efterhånden som posen fyldes op*

  • 2100 W

  • HEPA 12 filter

  • 5 l

2100 W motor genererer maks. 475 W sugestyrke

2100 W motor genererer maks. 475 W sugestyrke

Motoren på 2100 W genererer op til 475 W sugestyrke, hvilket sikrer et fantastisk rengøringsresultat.

Nyt 3-i-1 TriActive-mundstykke opfanger kraftigt og fint støv

Nyt 3-i-1 TriActive-mundstykke opfanger kraftigt og fint støv

TriActive-mundstykket udfører 3 rengøringstrin på én gang: 1) Den løfter forsigtigt tæppets luv med den specielt designede sål for at fjerne støv i dybden 2) Den suger større ting op med den store åbning på forsiden 3) Den samler støv og snavs op tæt langs møbler og vægge med luftkanalerne i venstre og højre side.

EPA 12 filter med 99,5% filtrering af støv

EPA 12 filter med 99,5% filtrering af støv

Dette særlige udblæsningsfilter fanger 99,5 % af støvet, inden luften blæses tilbage i rummet, og sikrer således et ret og fuldstændigt støvfrit miljø.

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Anmeldelser

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3.9

ud af 5

38

Anmeldelser

18/04/2018

Ελλάδα

Ελλάδα

Εξαιρετική επιλογη

Πολύ καλή επιλογή για οικιακή σκούπα. Αθόρυβη . Εύκαμπτος σωλήνας. Σίγουρα value for money.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for PerformerPro FC9184/01 Ηλεκτρική σκούπα με σακούλα

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for PerformerPro FC9184/01 Ηλεκτρική σκούπα με σακούλα

29/04/2015

Nederland

Nederland

dit product zuigt beter dan verwacht

Zeer tevreden over deze stofzuiger! Met 2 kinderen en een hond is het moeilijk om een goede stofzuiger te vinden. Deze stofzuiger is echt een aanrader! De honden haren zuigt hij met gemak uit het vloerkleed! De lange stang is ook erg fijn, ik als rug patiënt kan nu eindelijk in een fijne houding stofzuigen!

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for PerformerPro FC9184/01 Stofzuiger met zak

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for PerformerPro FC9184/01 Stofzuiger met zak

05/07/2014

Nederland

Nederland

fijne krachtige stofzuiger

Ik heb het pas toen ik eerste keer gebruikte merkte ik dat het fijn en krachtig is.Ik vind dat het 3 keer beter dan mijn oude stofzuiger.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for PerformerPro FC9184/01 Stofzuiger met zak

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for PerformerPro FC9184/01 Stofzuiger met zak

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  • Tidlig adgang til udsalg.
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  • Eksperttips og inspiration.
Ansvarsfraskrivelser

  1. Sugestyrke testet i overensstemmelse med den internationale standard IEC 60312-1, testet af det eksterne testinstitut SLG Prüf- und Zertifizierungs GmbH (Philips Consumer Lifestyle B.V., august 2012)