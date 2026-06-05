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2-i-1 luftrenser og luftfugter 3000 HEPA NanoProtect-filter

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2-i-1 luftrenser og luftfugter 3000HEPA NanoProtect-filter

FY3437/00

2-i-1 luftrenser og luftfugter 3000 HEPA NanoProtect-filter

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Manualer og dokumentation

Originalt ekstra filter til din 2-i-1-luftrenser: 3-i-1 HEPA NanoProtect, aktivt kul og forfilter til beskyttelse mod forurening, pollen, støv, allergener fra kæledyr og viruspartikler.

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  • 5 June 2026

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