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FY3437/00
Kan bruges med 3000 Series
I æsken: 1 filter
Levetid på 3 år
Originalt Philips-filter
Ekstra filter til Philips 3000 Series, 2-i-1-luftrenser og -fugter: AC3737.. Du kan se, hvilken model du har, i bunden af enheden.
Filtrene giver optimal filterydelse i op til 3 år (2), hvilket reducerer besvær og omkostninger.
Det originale Philips-filter er designet, så det passer perfekt til dit apparat. Brug altid Philips-filteret for at opnå optimal ydeevne.
Anmeldelser
(1) Fra den luft, der passerer gennem filteret, testet iht. DIN71460 med NaCl-aerosol 0,003 µm og 0,3 µm, iUTA-instituttet
(2) Beregnet gennemsnit. Filterets levetid afhænger af luftkvaliteten og anvendelse.