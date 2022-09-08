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Alle serier

  • Originalt filter til 2-i 1 3000 Series
  • Originalt filter til 2-i 1 3000 Series
  • Originalt filter til 2-i 1 3000 Series
  • Originalt filter til 2-i 1 3000 Series
  • Originalt filter til 2-i 1 3000 Series
  • Originalt filter til 2-i 1 3000 Series
  • Originalt filter til 2-i 1 3000 Series
  • Originalt filter til 2-i 1 3000 Series
  • Originalt filter til 2-i 1 3000 Series
  • Originalt filter til 2-i 1 3000 Series
  • Originalt filter til 2-i 1 3000 Series
  • Originalt filter til 2-i 1 3000 Series

2-i-1 luftrenser og luftfugter 3000HEPA NanoProtect-filter

FY3437/00

Originalt filter til 2-i 1 3000 Series
Originalt ekstra filter til din 2-i-1-luftrenser: 3-i-1 HEPA NanoProtect, aktivt kul og forfilter til beskyttelse mod forurening, pollen, støv, allergener fra kæledyr og viruspartikler.
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Kompatible produkter
3000 Series

3000 Series
2-i-1 luftrenser og luftfugter

AC3737/10

Opfanger effektivt 99,97 % af nanopartikler (1)

Originalt filter til 2-i 1 3000 Series

  • Kan bruges med 3000 Series

  • I æsken: 1 filter

  • Levetid på 3 år

  • Originalt Philips-filter

Kan bruges med Philips 3000 Series

Kan bruges med Philips 3000 Series

Ekstra filter til Philips 3000 Series, 2-i-1-luftrenser og -fugter: AC3737.. Du kan se, hvilken model du har, i bunden af enheden.

Filtre med lang levetid i op til 3 år

Filtre med lang levetid i op til 3 år

Filtrene giver optimal filterydelse i op til 3 år (2), hvilket reducerer besvær og omkostninger.

Originalt Philips-filter giver den bedste ydeevne

Originalt Philips-filter giver den bedste ydeevne

Det originale Philips-filter er designet, så det passer perfekt til dit apparat. Brug altid Philips-filteret for at opnå optimal ydeevne.

Tekniske specifikationer

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  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.
Ansvarsfraskrivelser

  1. (1) Fra den luft, der passerer gennem filteret, testet iht. DIN71460 med NaCl-aerosol 0,003 µm og 0,3 µm, iUTA-instituttet

  2. (2) Beregnet gennemsnit. Filterets levetid afhænger af luftkvaliteten og anvendelse.