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Originalt ekstra filterNanoCloud-fugtighedsfilter

FY3455/00

Altid ren luft
Luftfugterkernen er perfekt til dit udstyr, da den sikrer konsekvent høj ydeevne. Den har NanoCloud-teknologi, som genererer dampmolekyler af rent vand i nano-størrelse, og den befugter luften med op til 99 % eliminering af bakterier.
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Altid ren luft

  • Kompatibel med 2-i-1 3000 Series

  • Langtidsholdbart filter i op til 6 måneder

  • Originalt Philips-filter

Højt antimikrobielt niveau, dugfri luftfugtning

Højt antimikrobielt niveau, dugfri luftfugtning

NanoCloud luftfugtningsteknologi reducerer spredningen af bakterier med 99%, hvilket tillader hele huset at indånde nanovand. Efterlader ingen hvide pletter eller våde områder, rent og hygiejnisk

Originalt Philips befugtningsfilter

Originalt Philips befugtningsfilter

Ved at udskifte tilbehøret med den originale Philips luftfugtningsfilter sikrer du en konstant høj og effektiv ydeevne af din luftfugter. Den er specielt designet til den angivne enhed for at sikre, at den passer perfekt og giver en problemfri drift af apparatet.

Philips-filtre sikrer, at din enhed fungerer effektivt

Philips-filtre sikrer, at din enhed fungerer effektivt

Vores luftfiltre gennemgår et sæt obligatoriske og strenge inspektionstest, før de frigives fra fabrikken. De udsættes for strenge test for levetid og holdbarhed ved kontinuerlig drift døgnet rundt for at give din Philips luftfugter den bedste ydeevne indtil den sidste dag i filterets levetid.

Tekniske specifikationer

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Ansvarsfraskrivelser

  1. Af tredjeparts laboratorium, med henvisning til den eksperimentelle metode ZD/17-2017 test af inhibitionsrate for bakterieudslip fra luftfugter (hvid stafylokok 8032) konkluderet