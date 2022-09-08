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FY3455/00
Kompatibel med 2-i-1 3000 Series
Langtidsholdbart filter i op til 6 måneder
Originalt Philips-filter
NanoCloud luftfugtningsteknologi reducerer spredningen af bakterier med 99%, hvilket tillader hele huset at indånde nanovand. Efterlader ingen hvide pletter eller våde områder, rent og hygiejnisk
Ved at udskifte tilbehøret med den originale Philips luftfugtningsfilter sikrer du en konstant høj og effektiv ydeevne af din luftfugter. Den er specielt designet til den angivne enhed for at sikre, at den passer perfekt og giver en problemfri drift af apparatet.
Vores luftfiltre gennemgår et sæt obligatoriske og strenge inspektionstest, før de frigives fra fabrikken. De udsættes for strenge test for levetid og holdbarhed ved kontinuerlig drift døgnet rundt for at give din Philips luftfugter den bedste ydeevne indtil den sidste dag i filterets levetid.
Anmeldelser
Af tredjeparts laboratorium, med henvisning til den eksperimentelle metode ZD/17-2017 test af inhibitionsrate for bakterieudslip fra luftfugter (hvid stafylokok 8032) konkluderet