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Luftrenser og luftfugter
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Originalt ekstra filter NanoCloud-fugtighedsfilter
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FY3455/00
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Luftfugterkernen er perfekt til dit udstyr, da den sikrer konsekvent høj ydeevne. Den har NanoCloud-teknologi, som genererer dampmolekyler af rent vand i nano-størrelse, og den befugter luften med op til 99 % eliminering af bakterier.
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