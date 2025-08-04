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Originalt ekstra filter NanoCloud-fugtighedsfilter

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Originalt ekstra filterNanoCloud-fugtighedsfilter

FY3455/00

Originalt ekstra filter NanoCloud-fugtighedsfilter

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Manualer og dokumentation

Luftfugterkernen er perfekt til dit udstyr, da den sikrer konsekvent høj ydeevne. Den har NanoCloud-teknologi, som genererer dampmolekyler af rent vand i nano-størrelse, og den befugter luften med op til 99 % eliminering af bakterier.

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  • 4 August 2025

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