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Originalt ekstra filterAktivt kulfilter

FY5182/30

Effektiv beskyttelse for den bedste ydeevne

Philips Active Carbon-filter opfanger effektivt lugte og inhalerbare farlige gasser som VOC, ozon og formaldehyd fra luften i dit hjem for at holde det rent og sikkert.

Se alle fordele

Originalt Philips-filter, der passer perfekt

Effektiv beskyttelse for den bedste ydeevne

  • Levetid på op til 12 måneder

  • Filtrerer gasser og lugte

Opret forbindelse til enheden, og overvåg den via appen

Opret forbindelse til enheden, og overvåg den via appen

Hold øje med filterets levetid og status når som helst og hvor som helst med CleanHome+-appen (2). Få besked, når det er tid til at skifte filter, og bestil nemt et ekstra filter direkte via appen (3).

Følg statusindikatoren for Smart-filter på din enhed

Følg statusindikatoren for Smart-filter på din enhed

Din Philips-enhed giver dig besked om, hvornår du skal rengøre forfilteret, og hvornår filteret skal udskiftes. Det tager mindre end et minut. Vedligeholdelse af enheden er nemt for at sikre, at du altid får ren, sund luft.

Op til 12 måneders brug

Op til 12 måneders brug

Philips Active Carbon-filteret giver ensartet beskyttelse og garanterer optimal filtrering i op til et år. (1)

Tekniske specifikationer

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Ansvarsfraskrivelser

  1. (1) Den anbefalede levetid beregnes på baggrund af Philips-brugernes gennemsnitlige brugstid og WHO's data om udendørs forureningsniveau i byområder. Den faktiske levetid påvirkes af anvendelsesmiljøer og frekvenser.

  2. (2) Gælder kun for udvalgte modeller med tilslutningsmulighed

  3. (3) Gælder kun i de lande, hvor Philips-butikken er tilgængelig

  4. (4) NanoProtect HEPA-filtermateriale giver en lavere luftstrømsmodstand end materialet fra et HEPA H13-filter, hvilket gør det muligt for en Philips-luftrenser med NanoProtect at levere en højere CADR (Clean Air Delivery Rate) end med et certificeret HEPA H13-filter i tilsvarende størrelse

  5. (5) Fra luften, der passerer gennem filtret, testet med NaCl-aerosol af iUTA i henhold til DIN71460-1.

  6. (6) Betinget af, at filteret anvendes sammen med AC1711 eller 1715 Philips-luftrenseren

  7. (7) Mikrobiel reduktionshastighedstest udført hos Airmid Health group Ltd. Testet i et 28,5 m³ forsøgskammer forurenet med luftbåren influenza A(H1N1).

  8. (8) Test af mikrobiel reduktionshastighed på et uafhængigt laboratorium i et testkammer, der er forurenet med aerosoler med aviær coronavirus (IBV), med Philips HEPA NanoProtect-filter.