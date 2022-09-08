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FY5182/30
Effektiv beskyttelse for den bedste ydeevne
Philips Active Carbon-filter opfanger effektivt lugte og inhalerbare farlige gasser som VOC, ozon og formaldehyd fra luften i dit hjem for at holde det rent og sikkert.
Levetid på op til 12 måneder
Filtrerer gasser og lugte
Hold øje med filterets levetid og status når som helst og hvor som helst med CleanHome+-appen (2). Få besked, når det er tid til at skifte filter, og bestil nemt et ekstra filter direkte via appen (3).
Din Philips-enhed giver dig besked om, hvornår du skal rengøre forfilteret, og hvornår filteret skal udskiftes. Det tager mindre end et minut. Vedligeholdelse af enheden er nemt for at sikre, at du altid får ren, sund luft.
Philips Active Carbon-filteret giver ensartet beskyttelse og garanterer optimal filtrering i op til et år. (1)
Anmeldelser
(1) Den anbefalede levetid beregnes på baggrund af Philips-brugernes gennemsnitlige brugstid og WHO's data om udendørs forureningsniveau i byområder. Den faktiske levetid påvirkes af anvendelsesmiljøer og frekvenser.
(2) Gælder kun for udvalgte modeller med tilslutningsmulighed
(3) Gælder kun i de lande, hvor Philips-butikken er tilgængelig
(4) NanoProtect HEPA-filtermateriale giver en lavere luftstrømsmodstand end materialet fra et HEPA H13-filter, hvilket gør det muligt for en Philips-luftrenser med NanoProtect at levere en højere CADR (Clean Air Delivery Rate) end med et certificeret HEPA H13-filter i tilsvarende størrelse
(5) Fra luften, der passerer gennem filtret, testet med NaCl-aerosol af iUTA i henhold til DIN71460-1.
(6) Betinget af, at filteret anvendes sammen med AC1711 eller 1715 Philips-luftrenseren
(7) Mikrobiel reduktionshastighedstest udført hos Airmid Health group Ltd. Testet i et 28,5 m³ forsøgskammer forurenet med luftbåren influenza A(H1N1).
(8) Test af mikrobiel reduktionshastighed på et uafhængigt laboratorium i et testkammer, der er forurenet med aerosoler med aviær coronavirus (IBV), med Philips HEPA NanoProtect-filter.