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Originalt ekstra filter Aktivt kulfilter

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Originalt ekstra filterAktivt kulfilter

FY5182/30

Originalt ekstra filter Aktivt kulfilter

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Manualer og dokumentation

Philips Active Carbon-filter opfanger effektivt lugte og inhalerbare farlige gasser som VOC, ozon og formaldehyd fra luften i dit hjem for at holde det rent og sikkert.

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  • 21 May 2026

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