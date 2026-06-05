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IronCare Vandfilter til strygejern

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IronCareVandfilter til strygejern

GC024/10

IronCare Vandfilter til strygejern

Udgået

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Manualer og dokumentation

IronCare fjerner kalk fra vand fra hanen, så strygejernet fungerer optimalt og forlænger dets levetid med op til 4 gange*. Det har aldrig været nemmere at holde dit strygejern frit for kalk med dette innovative filter, som er designet til alle strygejern.

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  • 5 June 2026

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