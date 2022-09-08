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  • Forhindrer kalk og korrosionsskader
  • Forhindrer kalk og korrosionsskader
  • Forhindrer kalk og korrosionsskader
  • Forhindrer kalk og korrosionsskader
  • Forhindrer kalk og korrosionsskader
  • Forhindrer kalk og korrosionsskader
  • Forhindrer kalk og korrosionsskader
  • Forhindrer kalk og korrosionsskader
  • Forhindrer kalk og korrosionsskader
  • Forhindrer kalk og korrosionsskader
  • Forhindrer kalk og korrosionsskader
  • Forhindrer kalk og korrosionsskader

Udgået

IronCareVandfilter til strygejern

GC024/10

1 pris

Forhindrer kalk og korrosionsskader
IronCare fjerner kalk fra vand fra hanen, så strygejernet fungerer optimalt og forlænger dets levetid med op til 4 gange*. Det har aldrig været nemmere at holde dit strygejern frit for kalk med dette innovative filter, som er designet til alle strygejern.
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Forlænger strygejernets levetid med op til 4 gange*

Forhindrer kalk og korrosionsskader

  • Forhindrer tilkalkning

  • Velegnet til alle strygejern

  • 1 patron medfølger

99 % kalkfrit vand, hvilket forlænger strygejernets levetid

99 % kalkfrit vand, hvilket forlænger strygejernets levetid

Kalkaflejringer kan tilstoppe strygejernet og samle rust, hvilket medfører beskadigelse af apparatet. Den specielle ionbytterharpiks inde i filteret fjerner 99 % af kalkaflejringerne i vand fra hanen og forlænger strygejernets levetid op til 4 gange*.

Forhindrer tilstopning af damphullerne

Forhindrer tilstopning af damphullerne

Det demineraliserede vand fra IronCare forebygger tilkalkning inde i strygejernet. Kalkpartikler blokerer ikke for damphullerne, hvilket får strygejernet til at levere damp af en ensartet kvalitet.

Skridsikkert og komfortabelt greb

Skridsikkert og komfortabelt greb

Med IronCare-filteret kan du nemt genopfylde strygeapparatets vandtank hver gang. Det skridsikre greb giver dig mulighed for at håndtere det mere bekvemt.

Tekniske specifikationer

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Priser

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Ansvarsfraskrivelser

  1. Testet på Philips GC5000 Series med 16,8° dH vand, kun i forbindelse med virkningen på kalkaflejringer.