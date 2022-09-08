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Udgået
GC024/10
GC4865/02R1
GC7620/30R1
GC3721/02R1
GC2040/70R1
GC2040/20R1
GC2045/26R1
GC6611/30R1
GC7635/30R1
Forhindrer tilkalkning
Velegnet til alle strygejern
1 patron medfølger
Kalkaflejringer kan tilstoppe strygejernet og samle rust, hvilket medfører beskadigelse af apparatet. Den specielle ionbytterharpiks inde i filteret fjerner 99 % af kalkaflejringerne i vand fra hanen og forlænger strygejernets levetid op til 4 gange*.
Det demineraliserede vand fra IronCare forebygger tilkalkning inde i strygejernet. Kalkpartikler blokerer ikke for damphullerne, hvilket får strygejernet til at levere damp af en ensartet kvalitet.
Med IronCare-filteret kan du nemt genopfylde strygeapparatets vandtank hver gang. Det skridsikre greb giver dig mulighed for at håndtere det mere bekvemt.
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Anmeldelser
Testet på Philips GC5000 Series med 16,8° dH vand, kun i forbindelse med virkningen på kalkaflejringer.