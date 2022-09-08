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  • Fnugfjerner
  • Fnugfjerner
  • Fnugfjerner
  • Fnugfjerner
  • Fnugfjerner
  • Fnugfjerner
  • Fnugfjerner
  • Fnugfjerner

Udgået

500 SeriesFnugfjerner

GC026/80

1 pris

Fnugfjerner
Med Philips-fnugfjerneren kan du nemt og hurtigt fjerne fnug fra alle typer tøj. Alt dit tøj, uanset om det er en sweater eller en plaid, vil se ud som nyt igen!
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Kompatible produkter
EasySpeed Advanced

EasySpeed Advanced
Dampstrygejern

GC2673/80R1

Azur

Azur
Steam Iron

GC4905/40R1

EasySpeed Plus

EasySpeed Plus
Dampstrygejern

GC2145/20R1

EasySpeed Plus

EasySpeed Plus
Dampstrygejern

GC2145/24R1

Håndholdt tøjdamper

Håndholdt tøjdamper

GC299/40R1

Håndholdt tøjdamper

Håndholdt tøjdamper

GC300/20R1

Steam&Go

Steam&Go
Håndholdt tøjdamper

GC363/30R1

PerfectCare

PerfectCare
Dampstrygejern

GC3929/64R1

Azur Performer Plus

Azur Performer Plus
Dampstrygejern

GC4526/20R1

Azur

Azur
Dampstrygejern

GC4532/20R1

Genopfrisk dit gamle tøj på et øjeblik

Fnugfjerner

  • Fjerner fnuller

  • Velegnet til alle materialer

  • 2 Philips AA-batterier medfølger

Stor knivoverflade, der dækker et stort område på én gang

Stor knivoverflade, der dækker et stort område på én gang

Den store knivoverflade sikrer, at et større område af tøjet dækkes på samme tid, og at der således kræves færre strøg for at få tøjet til at se nyt ud igen

Op til 8800 runder/min knivrotation til effektiv fjernelse

Op til 8800 runder/min knivrotation til effektiv fjernelse

Knivene roterer op til 8800 omgange/min. og giver en effektiv og hurtig fjernelse af fnug fra dit tøj

Fnugbeholderen er nem at fjerne og tømme

Fnugbeholderen er nem at fjerne og tømme

Beholderen, hvor det afpillede fnug opbevares, er nem at tage af og tømme.

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Priser

  • Award image VRS_PBTAWARD66

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