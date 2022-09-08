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Udgået
GC026/80
GC2673/80R1
GC4905/40R1
GC2145/20R1
GC2145/24R1
GC299/40R1
GC300/20R1
GC363/30R1
GC3929/64R1
GC4526/20R1
GC4532/20R1
Fjerner fnuller
Velegnet til alle materialer
2 Philips AA-batterier medfølger
Den store knivoverflade sikrer, at et større område af tøjet dækkes på samme tid, og at der således kræves færre strøg for at få tøjet til at se nyt ud igen
Knivene roterer op til 8800 omgange/min. og giver en effektiv og hurtig fjernelse af fnug fra dit tøj
Beholderen, hvor det afpillede fnug opbevares, er nem at tage af og tømme.
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