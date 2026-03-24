Betal senere med Klarna
Registrer dig og få 75kr. rabat
Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Tøjpleje
Alle serier
Steam&Go Håndholdt tøjdamper
Udgået
Support
GC362/80
Gå til butik
Log på, eller opret en konto
Du får øjeblikkelig adgang til manualer, skræddersyet support og meget mere. Og så er det hurtigt og nemt.
EU Declaration of Conformity - English (US)
Important Information Manual Philips Handheld garment steamer
Fnugfjerner
Philips-strygejern eller -tøjdamper giver strømsvigt
Kontakt Philips
Vi sidder klar til at hjælpe dig