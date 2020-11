Tilbehørbørste og varmebeskyttende handske for tykkere materiale

Med den varmebeskyttende handske kan du være sikker på at du aldrig brænder dig på den varme damp. Ved at bruge tilbehørsbørsten på tykkere beklædningsgenstande som jakker og frakker kan dampen nemt trænge gennem fibrene i stoffet, hvilket resulterer i et jævnt og fint resultat. Tilbehørsbørsten er også perfekt til at opfriske tykkere gardiner.