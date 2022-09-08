Pas på og forlænge levetiden på dit yndlingstøj

Med Philips Steam & Go steameren kan du opfriske din garderobe og forlænge tøjets levetid. Damp alt fra blonder til kashmir trøjer, uldjakker og gardiner uden at skulle finde strygebrættet frem eller risikere brandmærker. Takket være den opvarmede dampplade kan du trykke steameren direkte mod beklædningen og derfor lettere fjerne rynker. Du kan også steame både vandret og lodret. Det kompakte design sammen med den varmetætte stofpose gør steameren perfekt til din weekend eller forretningsrejse. Bon Voyage!