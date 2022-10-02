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  • Bliv færdig med strygningen 30 minutter hurtigere
  • Bliv færdig med strygningen 30 minutter hurtigere
  • Bliv færdig med strygningen 30 minutter hurtigere
  • Bliv færdig med strygningen 30 minutter hurtigere
  • Bliv færdig med strygningen 30 minutter hurtigere
  • Bliv færdig med strygningen 30 minutter hurtigere
  • Bliv færdig med strygningen 30 minutter hurtigere
  • Bliv færdig med strygningen 30 minutter hurtigere
  • Bliv færdig med strygningen 30 minutter hurtigere
  • Bliv færdig med strygningen 30 minutter hurtigere
  • Bliv færdig med strygningen 30 minutter hurtigere
  • Bliv færdig med strygningen 30 minutter hurtigere
  • Bliv færdig med strygningen 30 minutter hurtigere
  • Bliv færdig med strygningen 30 minutter hurtigere
  • Bliv færdig med strygningen 30 minutter hurtigere
  • Bliv færdig med strygningen 30 minutter hurtigere
  • Bliv færdig med strygningen 30 minutter hurtigere
  • Bliv færdig med strygningen 30 minutter hurtigere
  • Bliv færdig med strygningen 30 minutter hurtigere
  • Bliv færdig med strygningen 30 minutter hurtigere
  • Bliv færdig med strygningen 30 minutter hurtigere

Udgået

PerfectCare Compact PlusStrygejern med dampstation

GC7920/20

3.9
| (15) Anmeldelser | 80% anbefaler dette produkt

1 pris

Bliv færdig med strygningen 30 minutter hurtigere
Så hurtigt og bekvemt, at du aldrig mere skal bekymre dig om at komme til at brænde tøjet. Bliv hurtigere færdig med dobbelt så meget damp som et dampstrygejern. Ingen indstillinger, der skal ændres, og hurtigere resultater med bedre udglatning af folder. Nemt at stryge alt tøjet på én gang.
Se alle fordele

Sammenlignet med Philips-dampstrygejernet Azur*

Bliv færdig med strygningen 30 minutter hurtigere

  • Maks. 6,5 bar pumpetryk

  • Op til 430g dampskud

  • 1,5 l aftagelig vandtank

  • Transportlås

Garanteret ingen brændmærker

Selv hvis du multitasker eller blive distraheret, vil du aldrig brænde dit tøj. Takket være vores OptimalTEMP-teknologi lover vi, at dette strygejern med dampstation aldrig vil brænde nogen type tekstil, der tåler strygning. Du kan endda lade den hvile med forsiden nedad på dit tøj eller strygebræt. Ingen brændemærker, ingen lyse mærker. Garanteret.

Kraftig damp fjerner effektivt folder

Når du har brug for nemt at håndtere vanskelige folder, kan du stole på, at vores konstante damp gør det hårde arbejde for dig. Se folderne smelte væk, når du bruger et ekstra dampskud, der hvor du har brug for det. Og det er perfekt, når du vil dampe lodrette gardiner eller opfriske tøj, der hænger på bøjle.

Let og kompakt til nem brug og opbevaring

Takket være den kompakte størrelse er den let og nem at håndtere, når du stryger dit tøj. Den passer endda til dit strygebræt. Men tænk ikke, at mindre betyder mindre styrke. Takket være vores eksklusive ProVelocity-teknologi har vi lavet kraftfulde dampstationer, der er lette og mere kompakte end nogensinde før.

Tekniske specifikationer

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Dele og tilbehør

Priser

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Anmeldelser

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3.9

ud af 5

15

Anmeldelser

80%

anbefaler dette produkt

3
2

02/10/2022

Portugal

Portugal

Bekræftet køber

Espetacular

Em comparação com o ferro que tinha anteriormente, pesa menos e apesar do deposito ter menos capacidade, não noto diferença. Eficaz nos tecidos mais difíceis.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for PerfectCare Compact Plus GC7920/20 Ferro com gerador de vapor

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for PerfectCare Compact Plus GC7920/20 Ferro com gerador de vapor

16/05/2022

Portugal

Portugal

Ja deixei de lado o meu antigo ferro a vapor

Nao conhecia este modelo mas depois de muita pesquisa, estou 100% satisfeita. Relacao preco qualidade é excelente.

Fordele

Intuito, Com bom vapor, facil de usar

Ulemper

Sem desvantagens

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for PerfectCare Compact Plus GC7920/20 Ferro com gerador de vapor

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for PerfectCare Compact Plus GC7920/20 Ferro com gerador de vapor

14/12/2021

Portugal

Portugal

O ferro é muito eficaz e eficiente

Já o tenho há cerca de um ano. Aquece rápido e consigo passar qualquer peça de roupa. Adoro o facto de nunca queimar a roupa nem mesmo a forra da tábua de passar. Poder usar água da torneira também é uma mais valia para mim e o facto de conseguir fazer descalcificação. Não poderia estar mais satisfeita.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for PerfectCare Compact Plus GC7920/20 Ferro com gerador de vapor

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for PerfectCare Compact Plus GC7920/20 Ferro com gerador de vapor

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  • Registrer dig og få 75kr. rabat
  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.
Ansvarsfraskrivelser

  1. Baseret på 2 timers strygning

  2. Op til 40 % energibesparelse baseret på IEC 603311, sammenlignet med GC6734.