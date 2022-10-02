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Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Udgået
Maks. 6,5 bar pumpetryk
Op til 430g dampskud
1,5 l aftagelig vandtank
Transportlås
Selv hvis du multitasker eller blive distraheret, vil du aldrig brænde dit tøj. Takket være vores OptimalTEMP-teknologi lover vi, at dette strygejern med dampstation aldrig vil brænde nogen type tekstil, der tåler strygning. Du kan endda lade den hvile med forsiden nedad på dit tøj eller strygebræt. Ingen brændemærker, ingen lyse mærker. Garanteret.
Når du har brug for nemt at håndtere vanskelige folder, kan du stole på, at vores konstante damp gør det hårde arbejde for dig. Se folderne smelte væk, når du bruger et ekstra dampskud, der hvor du har brug for det. Og det er perfekt, når du vil dampe lodrette gardiner eller opfriske tøj, der hænger på bøjle.
Takket være den kompakte størrelse er den let og nem at håndtere, når du stryger dit tøj. Den passer endda til dit strygebræt. Men tænk ikke, at mindre betyder mindre styrke. Takket være vores eksklusive ProVelocity-teknologi har vi lavet kraftfulde dampstationer, der er lette og mere kompakte end nogensinde før.
Priser
3.9
ud af 5
15
Anmeldelser
80%
anbefaler dette produkt
STRESSADA 2
02/10/2022
Portugal
Bekræftet køber
Espetacular
Em comparação com o ferro que tinha anteriormente, pesa menos e apesar do deposito ter menos capacidade, não noto diferença. Eficaz nos tecidos mais difíceis.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for PerfectCare Compact Plus GC7920/20 Ferro com gerador de vapor
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for PerfectCare Compact Plus GC7920/20 Ferro com gerador de vapor
Anabela_99
16/05/2022
Portugal
Ja deixei de lado o meu antigo ferro a vapor
Nao conhecia este modelo mas depois de muita pesquisa, estou 100% satisfeita. Relacao preco qualidade é excelente.
Fordele
Intuito, Com bom vapor, facil de usar
Ulemper
Sem desvantagens
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for PerfectCare Compact Plus GC7920/20 Ferro com gerador de vapor
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for PerfectCare Compact Plus GC7920/20 Ferro com gerador de vapor
Riona
14/12/2021
Portugal
O ferro é muito eficaz e eficiente
Já o tenho há cerca de um ano. Aquece rápido e consigo passar qualquer peça de roupa. Adoro o facto de nunca queimar a roupa nem mesmo a forra da tábua de passar. Poder usar água da torneira também é uma mais valia para mim e o facto de conseguir fazer descalcificação. Não poderia estar mais satisfeita.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for PerfectCare Compact Plus GC7920/20 Ferro com gerador de vapor
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for PerfectCare Compact Plus GC7920/20 Ferro com gerador de vapor
Baseret på 2 timers strygning
Op til 40 % energibesparelse baseret på IEC 603311, sammenlignet med GC6734.