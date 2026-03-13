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PerfectCare Compact Plus Strygejern med dampstation
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GC7920/20
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UKCA Declaration Dexter - English (US)
Common IIL _[06706]_for PSG without boiler (PRO velocity)_WEU
Alle (3)
Hvordan afkalker jeg min Philips-dampgenerator?
Sådan rengøres strygesålen på Philips-dampstrygejernet
Hvordan renser jeg vandtanken på mit Philips-dampstrygejern?
Perfect Care Compact PlusAftagelig vandtank til strygejern
Perfect Care Compact PlusCalc Clean-beholder til dit strygejern
Fnugfjerner
Min dampstation er stoppet eller holdt op med at virke
Philips-strygejern eller -tøjdamper giver strømsvigt
Mit Philips-dampstrygejern producerer ikke damp
Mit strygebræt er vådt, og der er vand på gulvet
Den blå indikator blinker på mit Philips-dampstrygejern
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