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Udgået
Knive i rustfrit stål
13 længdeindstillinger
75 min. u. ledning/8 t. opladning
Vores Philips-hårklipper med en ny, innovativ kam er udformet, så den forhindrer hår i at sætte sig fast. Så kan du klippe dit hår, fra start til slut, uden afbrydelser.
Philips Hårklipper 3000 har avanceret DualCut-teknologi for at opnå maksimal præcision. Den leveres med dobbelte skær og er designet til at forblive lige så skarp som første dag.
De selvslibende stålskær er designet til at være utroligt holdbare. Selv efter fem år skærer de med samme præcision og nøjagtighed som første dag.
4.5
ud af 5
50
Anmeldelser
89%
anbefaler dette produkt
Martin66dn
04/08/2021
Deutschland
Bekræftet køber
Für handwerklich geschickte reicht es
Bin zufrieden. Lässt sich leicht führen mit dem Aufsatz. Es wäre schön wenn es auch schmalere Geräte gäbe von Philipps.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Hairclipper series 3000 HC3520/15 Haarschneider
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Hairclipper series 3000 HC3520/15 Haarschneider
Derarni
07/07/2021
Deutschland
Bekræftet køber
Es tut das was es soll
Das Gerät funktioniert so wie es soll, liegt gut in der Hand und hat eine lange Akkudauer!
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Hairclipper series 3000 HC3520/15 Haarschneider
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Hairclipper series 3000 HC3520/15 Haarschneider
Kuebelwagen
15/06/2021
Deutschland
Bekræftet køber
Gute Verarbeitung, auch für dicke Haare
Der Rasierer hat eine gute Verarbeitung. Würde ich jederzeit wieder kaufen. Er ist auch sehr zu empfehlen bei dicken und vielen Haaren.
Fordele
Abtransport der geschnittenen Haare
Ulemper
Keine
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Hairclipper series 3000 HC3520/15 Haarschneider
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Hairclipper series 3000 HC3520/15 Haarschneider
Online survey of 16003 men, electric grooming users, conducted in 2024
Hurtigere klipning uden tilstopning – testet på afklippet hår med en længde på op til 19 mm, sammenlignet med kammens forgænger
Klipper dobbelt så hurtigt som Philips-forgængeren