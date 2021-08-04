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  • Nem og ensartet klipning
  • Nem og ensartet klipning
  • Nem og ensartet klipning
  • Nem og ensartet klipning
  • Nem og ensartet klipning
  • Nem og ensartet klipning
  • Nem og ensartet klipning
  • Nem og ensartet klipning
  • Nem og ensartet klipning
  • Nem og ensartet klipning
  • Nem og ensartet klipning
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  • Nem og ensartet klipning
  • Nem og ensartet klipning
  • Nem og ensartet klipning
  • Nem og ensartet klipning
  • Nem og ensartet klipning
  • Nem og ensartet klipning
  • Nem og ensartet klipning
  • Nem og ensartet klipning
  • Nem og ensartet klipning
  • Nem og ensartet klipning

Udgået

Hairclipper series 3000Hårklipper

HC3520/15

4.5
| (50) Anmeldelser | 89% anbefaler dette produkt
Nem og ensartet klipning
Bliv klippet hurtigt og nemt. DualCut-teknologi med selvslibende skær klipper dobbelt så hurtigt*. Trim-n-Flow-teknologi er udstyret med en kam, der har til formål at forhindre tilstopning – så du kan færdiggøre din frisure på én gang.
Se alle fordele

The world's most preferred electric male grooming brand1

Hurtigere klipning uden tilstopning*

Nem og ensartet klipning

  • Knive i rustfrit stål

  • 13 længdeindstillinger

  • 75 min. u. ledning/8 t. opladning

Trim-n-Flow-teknologi for konstant klipning

Trim-n-Flow-teknologi for konstant klipning

Vores Philips-hårklipper med en ny, innovativ kam er udformet, så den forhindrer hår i at sætte sig fast. Så kan du klippe dit hår, fra start til slut, uden afbrydelser.

Maksimal præcision med dobbelte skær

Maksimal præcision med dobbelte skær

Philips Hårklipper 3000 har avanceret DualCut-teknologi for at opnå maksimal præcision. Den leveres med dobbelte skær og er designet til at forblive lige så skarp som første dag.

Få en perfekt, men beskyttende trimning

Få en perfekt, men beskyttende trimning

De selvslibende stålskær er designet til at være utroligt holdbare. Selv efter fem år skærer de med samme præcision og nøjagtighed som første dag.

Tekniske specifikationer

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Dele og tilbehør

Anmeldelser

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4.5

ud af 5

50

Anmeldelser

89%

anbefaler dette produkt

2

04/08/2021

Deutschland

Deutschland

Bekræftet køber

Für handwerklich geschickte reicht es

Bin zufrieden. Lässt sich leicht führen mit dem Aufsatz. Es wäre schön wenn es auch schmalere Geräte gäbe von Philipps.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Hairclipper series 3000 HC3520/15 Haarschneider

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Hairclipper series 3000 HC3520/15 Haarschneider

07/07/2021

Deutschland

Deutschland

Bekræftet køber

Es tut das was es soll

Das Gerät funktioniert so wie es soll, liegt gut in der Hand und hat eine lange Akkudauer!

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Hairclipper series 3000 HC3520/15 Haarschneider

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Hairclipper series 3000 HC3520/15 Haarschneider

15/06/2021

Deutschland

Deutschland

Bekræftet køber

Gute Verarbeitung, auch für dicke Haare

Der Rasierer hat eine gute Verarbeitung. Würde ich jederzeit wieder kaufen. Er ist auch sehr zu empfehlen bei dicken und vielen Haaren.

Fordele

Abtransport der geschnittenen Haare

Ulemper

Keine

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Hairclipper series 3000 HC3520/15 Haarschneider

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Hairclipper series 3000 HC3520/15 Haarschneider

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  • Registrer dig og få 75kr. rabat
  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.
Ansvarsfraskrivelser

  1. Online survey of 16003 men, electric grooming users, conducted in 2024 

  1. Hurtigere klipning uden tilstopning – testet på afklippet hår med en længde på op til 19 mm, sammenlignet med kammens forgænger

  2. Klipper dobbelt så hurtigt som Philips-forgængeren